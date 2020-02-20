Невестка маршала Тимошенко рассказала о его знакомстве со Сталиным

Наталия Тимошенко, невестка маршала Семена Тимошенко, рассказала «Звезде» о его знакомстве и отношениях с лидером Советского государства Иосифом Сталиным.

В 1918 году будущий военачальник Великой Отечественной войны воевал в рядах Рабоче-крестьянской Красной армии. Во главе кавалерийского полка он участвовал в обороне Царицына, где и познакомился со Сталиным.

«Они познакомились в 1918 году, в таких обстоятельствах, что Семен Константинович, будучи командиром полка, прорывался с Крыма к Царицыну, где шли бои. Там познакомился со Сталиным и Ворошиловым. Произвел впечатление, потому что был один со своим полком. Приходилось прорываться через огромную территорию, пришлось пробиваться по тылам казачьих частей, биться очень серьезно. Но тем не менее, они прорвались для соединения с Царицыным. Там и произошла встреча Сталина с Семеном Константиновичем Тимошенко и Ворошиловым», - сказала Наталия.

Она отметила, что во время той встречи Тимошенко произвел сильное впечатление на Сталина, с тех пор российский революционер и будущий лидер СССР выделял его среди других командующих. По словам Наталии, «вождь народов» очень доверял военачальнику и часто с ним общался.

Полководец Великой Отечественной войны, маршал Константин Семенович Тимошенко родился 18 февраля 1895 года. В честь 125-й годовщины со дня его рождения в Москве возложили цветы к его могиле, которая находится у Кремлевской стены на Красной площади.

В начале Великой Отечественной Тимошенко возглавлял Народный комиссариат обороны СССР, а в дальнейшем командовал фронтами и руководил подготовкой стратегических операций. Дважды Герой Советского Союза и кавалер ордена Победы.

Именем военачальника названа Военная академия радиационной, химической и биологической защиты Минобороны РФ.