Чтобы помнили: у Кремлевской стены возложили цветы к могиле маршала Тимошенко
18 февраля исполнилось 125 лет со дня рождения маршала Советского Союза Семена Константиновича Тимошенко.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Москве торжественно возложили цветы к могиле маршала Семена Тимошенко у Кремлевской стены на Красной площади.
Мероприятие приурочено к 125-й годовщине со дня его рождения. На митинге присутствовали представители Минобороны, кадеты, юнармейцы, родственники военачальника.
В начале Великой Отечественной войны он возглавлял Народный комиссариат обороны СССР, а в дальнейшем командовал фронтами и руководил подготовкой стратегических операций. Дважды Герой Советского Союза и кавалер ордена Победы.
Именем военачальника названа Военная академия радиационной, химической и биологической защиты Минобороны РФ.