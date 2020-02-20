Пермские патриоты читают стихи о войне: флешмоб #юнармияпомнит набирает обороты

Оригинальную задумку использовали школьники из Перми для участия в поэтическом флешмобе #юнармияпомнит. Воспитанники Движения выложили видео, в котором показали конкурс чтецов ко Дню Победы пятидесятилетней давности.

По словам авторов, на создание ролика вдохновили истории родных. Юнармейцы хотели показать, как выступали их бабушки и дедушки на конкурсе чтецов ко Дню Победы 50 лет назад. Используя специальные фильтры и эффекты, подростки смонтировали видео и выложили его в социальные сети.

В представленном видео «Балладу о черством куске» Владимира Лившица исполнила юнармеец Анна Буявчи.

Всероссийский флешмоб #юнармияпомнит стартовал в январе 2020 года. В акции поучаствовало около 10 тысяч юнармейцев.