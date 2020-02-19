В Ленинградской области нашли «летающий танк» времен ВОВ

В Ленинградской области подняли легендарный советский штурмовик Ил-2 времен Великой Отечественной войны. Поисковики обнаружили самолет еще осенью - на обломки фюзеляжа в лесу в 50 километрах от Санкт-Петербурга наткнулись случайно.

На самом сложном этапе - подъеме двигателя - к поисковикам присоединился 90-й отдельный специальный батальон Министерства обороны РФ. Удалось извлечь на поверхность фрагменты крыльев, части двигателя, детали фюзеляжа.

Поисковикам удалось установить членов экипажа. С боевого задания не вернулись: пилот - старшина Терещенков Валентин Маркелович и стрелок-радист - старшина Федорченко Сергей Данилович. Оба после курсов ускоренной подготовки прибыли в штурмовой авиаполк и через неделю погибли.

«15 сентября 1943 года они получили задачу штурмовать передний край противника в районе высоты 51 - это ныне Синявские высоты. Ранее ни одной боевой задачи им выполнять не приходилось», - рассказал участник отряда специального поиска «Крылья Родины» Константин Тарасов.

Ил-2 - легендарный советский штурмовик, разработанный в ОКБ-240 под руководством Сергея Ильюшина. Конструкторы назвали свое детище «летающим танком», среди гитлеровской армии самолет получил прозвище «чума» или «черная смерть».