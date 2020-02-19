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Тайна «черных аистов»: как действовал полумифический отряд боевиков

Татьяна Полуказакова
18:28 19.02.2020
О «черных аистах» в Афганистане ходят легенды. Говорят, что это боевики-профессионалы. Каждый в одном лице и сапер, и минер, и снайпер, и радист. Не пропустите новый выпуск программы «Секретные материалы» «Тайна "черных аистов" ЦРУ» на телеканале «Звезда».
Тайна «черных аистов»: как действовал полумифический отряд боевиков
© Фото: В. Киселев, РИА Новости

В апреле 1985 года 334-й отряд специального назначения, только что прибывший в Афганистан, шел на свою первую самостоятельную операцию в Мараварское ущелье, ведущее в Пакистан. Местный информатор сообщил, что там находится небольшая группа моджахедов с иностранным куратором. Но это оказалось ловушкой.

Первая рота отряда попала в засаду, погибли 29 человек. Таких единоразовых потерь советский спецназ в Афганистане не знал никогда.

Спустя полтора месяца во время подготовки масштабной войсковой операции в той же провинции Кунар вдруг взрываются полевые склады с боеприпасами. По официальной версии - это результат небрежного обращения с огнем. Но с окрестных высот бойцы видели, что склады вспыхнули сразу с трех сторон. А всего за несколько дней до взрыва в этом же районе видели странный отряд в черной униформе. Может ли это быть случайностью?

В январе 1988 года знаменитая 9-я рота ВДВ примет неравный бой с боевиками, не похожими на обычных афганских душманов. Выдержав больше десятка атак, рота потеряет шесть человек убитыми и 28 ранеными.

Это лишь малая часть трагических эпизодов, когда против наших войск в Афганистане действовали  не обычные душманы, а хорошо обученные и оснащенные боевики. Среди них были люди в черной одежде - нетипичной для местных жителей. Именно так в восьмидесятые годы в Афганистане описывали «черных аистов» - какой-то полумифический отряд. Одни ветераны спецназа утверждают, что сталкивались с ними сами, другие - что это своеобразный солдатский фольклор и легенда.

Так существовали ли они в реальности? Не пропустите новый выпуск программы «Секретные материалы» 19 февраля в 20.25 на телеканале «Звезда».

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