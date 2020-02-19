Если не повиновался - убивали: кто и зачем создал «глухую мафию»

В марте 2000 года в штаб-квартире уголовной полиции Парижа прошло экстренное совещание. В течение двух последних месяцев в окрестностях города находили трупы, среди которых были и дети. Судя по обнаруженным документам, все убитые были иностранцами: гражданами России, Украины, Белоруссии и Молдовы. Но объединяло их не только это. Французским полицейским удалось установить еще один важный факт: все погибшие были глухими. У следствия появилась основная версия: эти люди стали жертвами организованной иностранной преступности.

Уже через несколько месяцев следственные мероприятия французской полиции увенчаются успехом. В парижском суде будет рассматриваться уголовное дело против руководителей мафии глухих из стран бывшего СССР. Выяснится, что инвалидов вывозили во Францию обманным путем, а затем у них отбирали документы и заставляли работать на себя: продавать мелочь на улицах и попрошайничать. Тех, кто не повиновался - убивали. Европейцы будут шокированы такими подробностями. Российские же правоохранители не удивятся: «глухие ОПГ» появлялись еще во времена Советского Союза.

Первое громкое уголовное дело, связанное с глухонемыми, появилось в СССР в начале 60-х. Некий Борис Ройфман решил заработать на пошиве одежды. При отделении общества глухих организовал цех, где инвалиды по слуху стали шить неучтенную продукцию. Ройфмана расстреляют в 1961-м после следствия, которое будет инициировано по доносу: «Проверьте, живет не по средствам». Он станет одним из первых преступников, получивших суровое наказание, в том числе и за то, что втянул в свой теневой бизнес инвалидов. Но такой расстрельный приговор никого не остановит. Заработать на глухих захотят многие преступники. Так и появится глухая мафия. Одна из самых неуловимых и жестоких.

Откуда вообще взялась идея вовлекать людей с дефицитом слуха в преступную деятельность? Кто на самом деле создал глухую мафию и для чего? Как зарабатывали на инвалидах? Смотрите новый выпуск программы «Улика из прошлого» на «Звезде».