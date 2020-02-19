Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

Если не повиновался - убивали: кто и зачем создал «глухую мафию»

Татьяна Полуказакова
15:58 19.02.2020
Откуда взялась идея вовлекать людей с дефицитом слуха в преступную деятельность? Смотрите новый выпуск программы «Улика из прошлого» на «Звезде».
Если не повиновался - убивали: кто и зачем создал «глухую мафию»
© Фото: ZUMAPRESS.com, Globallookpress

В марте 2000 года в штаб-квартире уголовной полиции Парижа прошло экстренное совещание. В течение двух последних месяцев в окрестностях города находили трупы, среди которых были и дети. Судя по обнаруженным документам, все убитые были иностранцами: гражданами России, Украины, Белоруссии и Молдовы. Но объединяло их не только это. Французским полицейским удалось установить еще один важный факт: все погибшие были глухими. У следствия появилась основная версия: эти люди стали жертвами организованной иностранной преступности. 

Уже через несколько месяцев следственные мероприятия французской полиции увенчаются успехом. В парижском суде будет рассматриваться уголовное дело против руководителей мафии глухих из стран бывшего СССР. Выяснится, что инвалидов вывозили во Францию обманным путем, а затем у них отбирали документы и заставляли работать на себя: продавать мелочь на улицах и попрошайничать. Тех, кто не повиновался - убивали. Европейцы будут шокированы такими подробностями. Российские же правоохранители не удивятся: «глухие ОПГ» появлялись еще во времена Советского Союза.

Первое громкое уголовное дело, связанное с глухонемыми, появилось в СССР в начале 60-х. Некий Борис Ройфман решил заработать на пошиве одежды. При отделении общества глухих организовал цех, где инвалиды по слуху стали шить неучтенную продукцию. Ройфмана расстреляют в 1961-м после следствия, которое будет инициировано по доносу: «Проверьте, живет не по средствам». Он станет одним из первых преступников, получивших суровое наказание, в том числе и за то, что втянул в свой теневой бизнес инвалидов. Но такой расстрельный приговор никого не остановит. Заработать на глухих захотят многие преступники. Так и появится глухая мафия. Одна из самых неуловимых и жестоких.

Откуда вообще взялась идея вовлекать людей с дефицитом слуха в преступную деятельность? Кто на самом деле создал глухую мафию и для чего? Как зарабатывали на инвалидах? Смотрите новый выпуск программы «Улика из прошлого» на «Звезде».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата16.02.2020, 08:47
Глава КНР рассказал о принимаемых мерах по нераспространению коронавируса
Дата18.02.2020, 05:00
Пикапы на снегу и огонь «Градов»: кадры учений мотострелков под Оренбургом
Дата17.02.2020, 20:08
Путин поздравил российских конькобежцев с триумфом на чемпионате мира
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата19.02.2020, 11:28
Россия поставит ЗРПК «Панцирь-С1» Сербии - СМИ
Дата19.02.2020, 13:01
«Это вам за пацанов!»: история подвига погибшего в Сирии летчика Романа Филипова
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
16:03 В стране и мире
Видео
Экстремальная посадка самолета SSJ 100 попала на видео
16:01 В стране и мире
Видео
Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%
15:58 Вопросы истории
Если не повиновался - убивали: кто и зачем создал «глухую мафию»
15:44 В стране и мире
Видео
Завершено строительство нижнего храма Главного храма ВС РФ
15:33 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры задержания исламистов в Москве
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Ген «короткого сна»: эксперт рассказал, кому можно спать меньше 8 часов в сутки
Видео
Огромный питон съел домашнего кота в Австралии и попал на видео
Видео
Музыкальный контроль: пациентка очнулась во время операции на мозге и начала играть на скрипке
Видео
«Стих Симонова убил врагов больше, чем лучший снайпер»: сотрудник «Красной звезды» рассказал об архивных рукописях
Видео
Мощная снежная буря парализовала Уфу: видео
Названа опасность привычки хрустеть пальцами
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.