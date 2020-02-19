«Это вам за пацанов!»: история подвига погибшего в Сирии летчика Романа Филипова

В феврале 2018 года в Сирии, вблизи городка Саракиб был сбит Су-25 под управлением гвардии майора Романа Филипова. Как только ракета попала в самолет, машина превратилась в «санки», несущиеся с горы. С трудом, но управлять было еще можно. У Су-25 два двигателя, ракета уничтожила только один. Филипов стремился оттянуть машину поближе к своим и спокойно прыгать. Но Роман успел лишь отдать приказы своему ведомому, который выполнял полет с ним в паре, как раздался хлопок - и штурвал окаменел. Второй мотор тоже вышел из строя.

«Второй двигатель, когда остановится, там уже ручка управления лишь. Двигатели встали, гидросистема уже не работает, ручка управления клинит, ты уже не можешь управлять. Это когда двигатель работает, там вращаются турбины, здесь, когда оба двигателя стоят, все, там выбор один: ручки на себя и катапультироваться. И все», - объясняет Николай Филипов, отец Романа.

Дальше медлить было нельзя - высота и так была минимальной. Роман отдал приказ ведомому вызывать поисково-спасательную службу. Затем дернул рукоять, и сиденье выстрелило вверх. Через несколько секунд Филипов понял, что его парашют несет в редкую оливковую рощу недалеко от места взлета ракеты - хуже места для приземления и придумать было нельзя.

© ТРК "Звезда"

В это время штурмовик напарника кружил над местом приземления и выискивал цели для атаки. У Филипова было немного времени, чтобы попробовать спрятаться - очереди авиационной пушки и рев реактивного мотора могли оглушить боевиков. Летчик понимал, что боевики переждут авианалет под деревьями и камнями, а затем ринутся догонять его. Несмотря на боль во всем теле из-за катапультирования и колоссальной перегрузки, нужно было найти укрытие. Лучшим из возможных для Филипова стал большой плоский валун. Шквальный огонь напарника давал время подготовиться к бою.

«На место падения там сорвались вот эти джихадки, эти джипы в сторону упавшего самолета. И он начал их атаковать, нанес удары, около трех этих джихадок уничтожил, и начал работать по тем, кто бежал на место падения», - рассказывает Николай Филипов.

© ТРК "Звезда"

Но топлива у ведомого Филипова оставалось максимум на 15 минут. Да и боезапас при такой стрельбе мог закончиться раньше горючего.

«Уже когда не было здесь боеприпасов - он израсходовал, он еще делал атаки, еще имитировал атаки, что вот сейчас еще будет наносить. Он смотрит - атакуют, они все останавливаются и прячутся, а он проходит над ними в холостую. Они поняли, что уже нет снарядов. И вот он кружился там до аварийного остатка. До конца имитировал атаки, потому что ему уже оставаться по остатку топлива невозможно было. Когда аварийный остаток загорается - это только уходить нужно домой, иначе ты не сядешь, потеряешь еще один самолет», - объясняет отец Романа Филипова.

Когда боевики поняли, что боеприпасы у летчика закончились, они стали искать Романа. Такое он видел своими глазами во время первой командировки в Сирию в 2016 году. Тогда звено штурмовиков срочно подняли в воздух и дали координаты для нанесения авиаудара. С воздуха Роман Филипов увидел толпу боевиков, стрелявших по какому-то укрытию. Оборону держал старший лейтенант Александр Прохоренко, боец сил специальных операций, корректировщик артиллерийского огня.

© ТРК "Звезда"

Больше недели он находился под сирийской Пальмирой в тылу боевиков. Он корректировал огонь авиации воздушно-космических сил, давал точные координаты ключевых объектов террористов. 17 марта 2016 года бандитам удалось засечь укрытие Прохоренко, они окружили его и попытались взять в плен. Старший лейтенант отстреливался, пока у него не остался один магазин. Тогда он связался с командованием и передал координаты для удара, вызвав огонь на себя.

Роман Филипов не был близок ни с Александром Прохоренко, ни с Олегом Пешковым - летчиком, которого сбили в ноябре 2015-го. Но каждая потеря среди боевых товарищей - это потеря близкого.

Теперь боевики окружали уже не Прохоренко, а самого Филипова. Врага надо было подпустить очень близко, потому что противопоставить автоматам боевиков летчик мог только пистолет и одну гранату. Он подполз к краю укрытия и стал ждать, пока первый враг покажется в прицеле. За мушкой мелькнуло пятно бежевой ткани - и майор выстрелил. Тут же закричали десятки голосов. Шквал из сотен пуль обрушился на каменное укрытие.

«Сами же боевики показали оружие Романа Филипова - это пистолет Стечкина, у которого одна обойма была пуста полностью. Две другие - наполовину. Тут можно только предполагать, что на половине второй обоймы у него заклинило пистолет, и он потратил какие-то секунды, чтобы вытащить переклинивший патрон, засунуть другую обойму, начать отстреливаться. Что-то, может, опять произошло. Известно, что он уже к тому моменту был ранен», - говорит журналист и военный обозреватель Александр Коц.

Зимой 2018 года о страсти исламских террористов к съемкам видео с жестокими казнями пленных знал уже весь мир. Раз за разом боевики преодолевали все мыслимые границы бесчеловечности, превращая казни в чудовищные шоу. Вскоре после крушения самолета Филипова террористы опубликовали в соцсетях кадры с места падения российского самолета. Еще одно видео стало попыткой пленения русского пилота.

© ТРК "Звезда"

«Если бы он сдался, он, например, стал, возможно, скажем так, объектом издевательств боевиков, или они бы попытались его предъявить, что у них в плену русский офицер, он этого не хотел», - говорит директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. «Они, наверное, рассчитывали на то, что, взяв его в плен и вдоволь поиздевавшись над ним, поглумившись над его телом, они посеют какое-то зерно страха в российских военных, и, значит, каким-то образом повлияют на их боевые качества», - добавляет журналист и военный обозреватель Александр Коц.

Раненый Филипов не хотел доставить боевикам удовольствия снять на камеру его казнь и показать всему миру. На видеозаписи террористов Филипова не видно, но отчетливо слышен его последний крик: «Это вам за пацанов!».

© ТРК "Звезда"

Забежавший с автоматом наперевес боевик в черном увидел, как скоба со звоном отскочила от гранаты в руке летчика. И бандит упал навзничь. Майор Филипов победил. Это видео облетело весь мир, последние слова русского офицера услышали во всех уголках планеты.

«Мне кажется, оценка его действий произошла, понимаете, это ведь не правительство сказало, что он подвиг совершил, это народ оценил, люди», - считает Иван Коновалов.

Указом Владимира Путина майору посмертно было присвоено звание Героя России.