От Бреста до Берлина: Минобороны опубликовало архивные номера «Красной звезды» времен Войны

Министерство обороны России запустило новый интерактивный раздел в преддверии 75-летия Победы. Ведомство разместило в открытом доступе все номера легендарной газеты «Красная звезда» периода Великой Отечественной войны.

Для создания раздела было оцифровано более 1400 номеров газеты. Для публикации в электронном виде были использованы материалы из архивных фондов Министерства обороны и Российской государственной библиотеки.

© Минобороны России

«Красная звезда» была создана как центральный печатный орган Наркомата обороны СССР в 1923 году. Издание получило колоссальный авторитет в армии и стране в годы Великой Отечественной войны. Авторы газеты внесли вклад в освещение вопросов оперативного искусства и тактики, а также в распространение в войсках накопленного опыта на передовой.

Корреспонденты «Красной звезды» всегда присутствовали в местах наиболее важных событий в годы войны. Военкоры, среди которых были Шолохов, Эренбург и Симонов, слали в редакцию материалы со всех фронтов.

© Минобороны России

В годы войны газету доставляли на передовую вместе с питанием, оружием и боеприпасами. По воспоминаниям фронтовиков, авторитет «Красной Звезды» был непоколебим, и солдаты ждали каждого номера.

В новом разделе пользователи смогут ознакомиться с материалами каждого номера издания, выпущенного в период с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 года. Очередные номера газеты с момента запуска раздела будут публиковаться «день в день» – в те даты, когда они выходили 75 лет назад.

© Минобороны России

Интерфейс раздела позволит пользователям выбирать для чтения и скачивания в высоком разрешении любой номер «Красной звезды» за указанный период. Интерактивный счетчик на главной странице раздела покажет количество дней, часов и минут, оставшихся до Дня Победы.