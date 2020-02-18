«Бункер-42»: почему «Таганская» многие годы была самой «боевой» станцией метро

Бункер площадью семь тысяч квадратных метров приказал построить Иосиф Сталин на случай ядерного нападения США сразу после того, как Гарри Трумэн сообщил ему на Потсдамской конференции 1945 года об успешном испытании первой американской атомной бомбы.

«Бункер был необходим для того, чтобы сохранить управление и войсками, и страной в момент ядерного нападения, чтобы они могли руководить отпором непосредственно нападавшему противнику», - объясняет военный эксперт Василий Дандыкин.

Резервная ставка Верховного главнокомандующего Вооруженными силами СССР уже имелась в Куйбышеве. Бункер глубиной 37 метров был построен в начале 1942 года. Его конструкция была скопирована со станции метро «Аэропорт». Специальные «правительственные» убежища во время войны создавались в Ярославле, Ульяновске, Сталинграде, Горьком, Казани. Опыт по их возведению был накоплен большой. Такой бункер уже был и в Москве, в Измайлове, а также на станции метро «Кировская».

Исходя из опыта, разработку «атомного бункера» поручили «Метропроекту». Осенью 1947 года техническая документация сверхсекретного подземелья на Таганском холме была готова. Проект получил кодовое обозначение «Объект 02» или ЧЗ-293.

© ТРК "Звезда"

«В техническом задании у "Метрострой отряда" было написано, что они строят понижающую станцию для метро "Таганская-Кольцевая". То есть они фактически не знали, что они строят конкретно», - говорит директор музея «Бункер-42 на Таганке» Сергей Каменский.

«ЧЗ» расшифровывается легко - это чертежное задание под номером 293. По другим документам объект проходил как «Бункер-42». По этому названию он и известен сегодня.

«"42" расшифровывается как аббревиатура: четверка - степень противоатомной защиты, двойка - порядковый номер», - объясняет Сергей Каменский.

То есть бункер по своей значимости занимал второе место. Но какой же, в таком случае, первое? Догадок и легенд по этому поводу много. Например, якобы Сталин приказал одновременно строить два супербункера. Один на Таганке, второй недалеко от его ближней дачи в Кунцеве. По другой версии, строительство правительственного убежища началось прямо в Кремле.

Таганский холм для «атомного бункера» подходил для этого как нельзя лучше. Во-первых, он находился недалеко от Кремля. Во-вторых, он состоял из плотных каменистых пород и имел достаточную высоту. К работам приступили в январе 1950 года. В тот же день, когда открылась станция метро «Таганская-Кольцевая».

Задача стояла непростая. Нужно было обеспечить стройку сверхпрочными, сверхнадежными материалами для тоннелей и залов, в частности, кабинета Сталина. По утвержденному проекту, срок службы «Объекта 02» составлял 400 лет.

© ТРК "Звезда"

29 августа 1949 года СССР провел первое успешное испытание 22-килотонной атомной бомбы на полигоне под Семипалатинском. Кроме наземных конструкций, на которых проверялось разрушительное действие ядерного взрыва, на полигоне были созданы и подземные сооружения, типа бункеров и туннелей. Причем из разных марок стали и бетона. Это как раз были испытания конструкций будущего бункера на Таганке.

«Строились объекты различной глубины и такого типа, небольшого объема площади, и, соответственно, туда садились экспериментальные животные. После этого оказалось, что животное выживает на глубине более 50 метров», - рассказывает Сергей Каменский. «И вот пришли к выводу: глубина должна быть где-то в районе 70 метров, 65 метров стала глубина рабочих помещений, этих тоннелей, которые закладывались для того, чтобы разместить руководство страны», - добавляет Василий Дандыкин.

Станция «Таганская-Кольцевая» станет на многие годы самой «боевой» станцией московского метро, о чем обычные москвичи, разумеется, даже не догадывались.

«Боевая станция, да. Конечно, когда прекращалось движение поездов, наступало время ночных людей», - говорит Василий Дандыкин.

© ТРК "Звезда"

Каждая бригада выполняла свою задачу. Через два-три месяца на смену одной бригаде приходила другая.

«И поэтому ни один из метростроевцев не узнал от начала и до конца, что здесь получилось, а получился объект боевого применения на глубине 65 метров», - рассказывает Сергей Каменский.

При рытье котлованов и туннелей образуется много породы, которую нужно куда-то вывозить. Чтобы не привлекать лишнего внимания, грунт с секретной стройки вывозили через тоннель, ведущий от объекта на станцию метро «Таганская-Кольцевая». Со стороны улиц ничего не было заметно. А с высоты? Вести разведку с воздуха у американцев в те годы не было возможности.

Для конспирации было сделано все. Долгие годы москвичи даже не подозревали, что в этом месте расположен секретный объект. А в окрестные дома на всякий случай тогда поселили высокопоставленных военных.

В бункере посменно работали гражданские и военные специалисты, которые поддерживали работу систем вентиляции, жизнеобеспечения и аппаратуры связи. Смена - около 600 человек. Чтобы соблюсти секретность, людей доставляли на объект, где насчитывалась около 300 помещений, в строго определенное время и не только ночью.

«Прибытие на данный объект осуществлялось небольшими группами по 10-15 человек, последовательно. То есть, например, кто-то прибывал к 10.00, кто-то к 10.15, кто-то к 10.30 и так далее. Если 600 человек в одно и то же время придут на свои рабочие места, то у людей на улице, вызывало бы это подозрение», - объясняет Сергей Каменский.

Строительство основных конструкций бункера завершилось в 1952 году. А через год начался монтаж систем жизнеобеспечения. Весной 1954 года связисты начали прокладывать коммуникации, проводить монтаж аппаратуры для «засекреченных телефонных переговоров».

© ТРК "Звезда"

«Секретная телефония» была разработана в ГосНИИ №2. В начале 1954 года первая в СССР «цифровая система секретной связи» была установлена на самых протяженных в то время линиях между Москвой, Берлином и Пекином. Точно такая же аппаратура была установлена и в «Бункере-42».

Отсюда была налажена связь практически со всеми полками и дивизиями стратегических и дальних бомбардировщиков по всей стране. Отвечало за передачу секретных правительственных и военных сообщений, в том числе и в страны Варшавского договора Министерство связи СССР.

© ТРК "Звезда"

Над подземным объектом на Таганке так и стоит двухэтажное бело-желтое здание с большими окнами, в котором никто не живет.

© ТРК "Звезда"

«Это фальш-окна, за этими окнами никакого расстояния нет, буквально 40 сантиметров узкий проход. И в этом здании возведен так называемый купол, оголовок шахты, который представляет девять высотой, шесть шириной железобетонные стены с одним извилистым узким коридором», - объясняет Сергей Каменский.

Объект заполнили продуктами питания - это были обычные солдатские и офицерские сухие пайки. Пробурили две артезианские скважины, сделали запас топлива на 30 дней. Именно столько должен был продержаться бункер в случае начала ядерной войны. Так как, согласно доктрине того времени, такая война не могла идти дольше 30 дней.

О судьбе бункера на Таганке и его секретах - смотрите новый выпуск программы «Загадки века» на «Звезде».