Поисковики вернули фронтовой портрет участника Сталинградской битвы его родным

Поисковики вернули фронтовой портрет участника Сталинградской битвы Федора Чурсина его родным. Церемония передачи картины прошла в одной из школ города Нальчика в Кабардино-Балкарии.

Портрет был написан прямо на фронте и найден волонтерами «Поискового движения России». Автор работы - однополчанин Чурсина - лейтенант Петр Баранов. До войны он окончил Московский институт изобразительных искусств и, оказавшись на фронте, продолжал рисовать.

В семье внуков героя эта картина будет первым и пока единственным документом о судьбе фронтовика, поскольку все остальные документы и сведения семьи были утеряны в ходе эвакуации в годы войны. Потомки героя планируют пронести его портрет на шествии Бессмертного полка 9 мая.

Чурсин воевал в составе 2-й роты 110-го инженерно-минного батальона 5-й инженерно-минной бригады РГК. Бригада участвовала в Сталинградской оборонительной и наступательной операциях. Федор Михайлович был награжден медалью «За оборону Сталинграда». Согласно документам, найденным поисковиками, принимал участие в расчистке города от неразорвавшихся бомб и снарядов.

Художник Петр Баранов рисовал однополчан, выполнял художественное оформление отчетной документации бригады, а также создал серию графических работ «По следам Сталинградской битвы». Эта подборка из 21 рисунка сейчас хранится в фондах музея-заповедника «Сталинградская битва» в Волгограде. После войны он стал известным советским художником-графиком, почетным художником Студии военных художников имени М.Б. Грекова.