Судно «Эпрон» вышло в море для поиска затонувшей техники времен ВОВ

Спасательное судно «Эпрон» вышло в Черное море для поиска техники времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Отмечается, что накануне экипаж судна совершил переход из пункта базирования к месту проведения работ. Обследование морского дна производится с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата.

Местоположение всех найденных на дне моря объектов наносится на карты, затем принимается решение о подъеме военной техники и ее фрагментов.

Ранее сообщалось, что экипаж спасательного судна «Эпрон» поднял со дна Черного моря фрагменты советского пикирующего бомбардировщика Пе-2, сбитого в годы Великой Отечественной войны.