Судно «Эпрон» вышло в море для поиска затонувшей техники времен ВОВ
Работы осуществляются с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата, стоящего на вооружении спасательного судна.
© Фото: Минобороны России
Спасательное судно «Эпрон» вышло в Черное море для поиска техники времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Отмечается, что накануне экипаж судна совершил переход из пункта базирования к месту проведения работ. Обследование морского дна производится с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата.
Местоположение всех найденных на дне моря объектов наносится на карты, затем принимается решение о подъеме военной техники и ее фрагментов.
Ранее сообщалось, что экипаж спасательного судна «Эпрон» поднял со дна Черного моря фрагменты советского пикирующего бомбардировщика Пе-2, сбитого в годы Великой Отечественной войны.