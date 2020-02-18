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«Он не мог даже мысли допустить о предательстве»: внук генерала Карбышева о подвиге советского военачальника

Валентина Пескова
12:14 18.02.2020
Сегодня, 18 февраля, исполняется 75 лет со дня трагической гибели генерала Дмитрия Карбышева.
«Он не мог даже мысли допустить о предательстве»: внук генерала Карбышева о подвиге советского военачальника
© Фото: Яков Берлинер, риа новости

75 лет назад, не дожив три месяца до Победы, в немецком концлагере Маутхаузен мученически погиб советский военачальник, генерал Дмитрий Карбышев. Попав в плен к фашистам в 1941 году, он был тяжело контужен после боя и находился практически в бессознательном состоянии. Немцы хотели привлечь генерал-лейтенанта инженерных войск к сотрудничеству, однако он не перешел на сторону врага.

В феврале 1945 года гитлеровцы применили к генералу жестокие пытки, обливая ледяной водой на морозе. Не выдержав этих мучений, он умер. Посмертно военачальнику присвоили звание Героя Советского Союза.

Сегодня, в интервью RT, о подвиге легендарного генерала вспоминает его внук, которого зовут, как и его деда - Дмитрий Карбышев.

«На момент плена ему уже был 61 год, в этом возрасте человеку его закалки не страшны никакие издевательства и пытки. Он прекрасно осознавал свое положение и не мог даже допустить мысли о предательстве. Это убеждения, которые воспитывались десятилетиями», - поясняет потомок генерала.

Как рассказал Дмитрий Карбышев, нацисты использовали все ухищрения, пытаясь «и кнутом, и пряником» переманить генерала на свою сторону. И только окончательно убедившись в его непреклонности, немцы отправили советского военного на каторжные работы в лагеря, обрекая таким образом на смерть.

Свою верность присяге и воинскому долгу Карбышев, награжденный пятью боевыми орденами и тремя медалями за участие в Русско-японской войне, доказал в 1906 году. Его обвинили в якобы увлечении революционными идеями, которые он «пытался насаждать» среди солдат. На Карбышева был сделан донос, после которого ему грозили полевой суд и расстрел. Однако офицерский суд чести не позволил отдать храброго офицера палачам.

«Своими поступками дедушка доказал верность присяге и воинскому долгу. И под суд чести он попал за то, что активно защищал солдат, заподозренных в революционных настроениях. После чего ушел из армии. Так что теория о Карбышеве бунтаре и революционере несостоятельна», - рассказал внук.

За Первую мировую войну генерал прошел путь от штабс-капитана до подполковника, служил под командованием Брусилова.

«Карбышев был теоретиком и практиком военно-инженерной науки. Он издал много работ по фортификации, наведению переправ, полевым укреплениям и тому подобному. Он преподавал, многие полководцы Великой Отечественной войны бывали на его лекциях», - говорит Дмитрий Карбышев.

Последний бюст генералу был открыт 2 сентября 2019 года в Тюмени. В декабре 2018 года именем Карбышева была названа школа в Свердловской области. В феврале 2020 года его имя получит школа при торгпредстве России в Вене, а в мае - школа №20 в Тольятти.

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