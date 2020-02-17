«Подвиг твой бессмертен»: кто покоится в Могиле Неизвестного Солдата

Первые десятилетия после войны 9 мая считался обычным рабочим днем. Годовщину Победы решили выделить как особую дату только в 1965 году. Именно в это время Москва официально стала городом-героем, тогда же и родилась идея памятника Неизвестному солдату.

Брежневу не понравилось место, которое выбрали для памятника: там, где сейчас горит Вечный огонь, до революции был обелиск в честь 300-летия Дома Романовых. После революции вместо имен царей на нем увековечили мыслителей революции. Чтобы освободить площадку для знаменитого Неизвестного солдата, памятник мыслителям-революционерам передвинули на несколько сотен метров.

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Перед создателями памятника встал главный вопрос: кто же станет общенациональным символом? Отбор был крайне жестким. Это должен быть не офицер, а обязательно рядовой, именно солдат, причем без документов - то есть неизвестный. Также не должно было возникать никаких сомнений, что у Кремля будут захоронены останки именно советского воина, а не врага. К тому же должна быть гарантия, что это не пленный, который теоретически под пытками мог выдать своих, и не дезертир.

«Нашли солдата в форме, обязательно, и с ремнем. Вот этот момент с ремнем, он тоже очень важен, потому что, это означало, что это не дезертир, бежавший с поля. У дезертиров, как правило, ремни отнимали и уже расстреливали на месте», - объяснил историк-архивист, обозреватель журнала «Историк» Никита Брусиловский.

Мало кто знает, где именно погиб Неизвестный солдат, кто был рядом с ним и как стало известно о его гибели.

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А обнаружили героя в 20 метрах от Зеленограда. Там шли решающие бои за Москву - недалеко от этих мест свой подвиг совершили знаменитые панфиловцы.

«Осенью 1963 года школьники, когда гуляли рядом со школой вместе с собакой, собака учуяла что-то непонятное. И обнаружили они большой окоп с останками 12 воинов. В 1966 году, когда открывали Могилу Неизвестного Солдата, то взяли прах именно из этого захоронения», - рассказала заместитель директора музея Зеленограда Вера Беляева.

Эту высоту немцы так и не захватили, то есть погибшие здесь солдаты не могли быть в плену. Не были они и дезертирами - при погибших были и ремни, и оружие. Кроме того, была не установлена личность бойцов - ни у кого из них не оказалось при себе ни документов, ни именных вещей. Такое нечасто, но случалось на войне, например, у разведчиков, которые готовились к вылазке на вражеские позиции.

«Уже 3 декабря 1966 года, этот прах был торжественно доставлен в Москву, на лафете его везли в Александровский сад, потом его нес маршал Рокоссовский, другие видные герои войны. И сама церемония прошла достаточно торжественно и известно. Кстати, надо сказать, что уже в наши дни, Государственная дума приняла решение о том, что 3 декабря - это теперь День памяти Неизвестного солдата», - сказал Никита Брусиловский.

Таких достойных героев Великой Отечественной войны были еще миллионы. Сегодня по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу создан специальный проект «Дорога памяти». Это интернет-ресурс на котором каждый может поделиться информацией о своем родственнике-фронтовике. На сегодняшний день уже более полумиллиона фотографий пополнили базу данных сайта. Собранные материалы останутся не только в электронном варианте.

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К 75-летию Победы планируется создать галерею «Дорога памяти». Она станет частью большого храмового комплекса, который также строится Министерством обороны в парке «Патриот».

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Главная идея комплекса - увековечить память о доблестных воинах, не пожалевших жизни для защиты Отечества. Такой же замысел был у и памятника «Неизвестный солдат», открытого в 1967 году.

Единственное, что удалось достоверно установить о Неизвестном солдате - что он служил в составе подчиненной маршалу СССР Константину Рокоссовскому Шестнадцатой армии, которая прикрывала подступы к Москве. Поэтому Рокоссовский даже нес гроб с останками.

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Вечный огонь для памятника привезли из Ленинграда, с Марсова поля. Получилось символично: один город-герой передает эстафету памяти другому.

Перед инженерами, проектирующими устройство Вечного огня, были поставлены сразу несколько задач. Пламя должно быть не просто высоким, но и переливаться белым, желтым и красным цветами. Этого добились с помощью так называемого неправильного сгорания газа, когда образуется нехватка воздуха. Кроме того, огонь должен гореть постоянно, то есть стать действительно вечным. Он способен устоять перед ветром, скорость которого 18 метров в секунду. Такой может сорвать кровлю с крыши. А чтобы ему не навредили и ливни, инженеры разработали специальную систему водоотведения.

© ТРК "Звезда"

Реализация проекта велась на самом высоком уровне - горелку изготовили на ракетно-космическом предприятии имени Королева. На мемориале уже дважды проводили крупные реконструкции, но пламя еще ни разу не гасло.

Почему Брежнев был против возведения мемориала? Что произошло во время открытия памятника? И почему на зажжении Вечного огня не присутствовал легендарный полководец Великой Отечественной - Георгий Жуков? Не пропустите новый выпуск программы «Скрытые угрозы» 17 февраля в 19.40 на телеканале «Звезда».