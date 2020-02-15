Честно выполнили долг: 31 год назад советские войска покинули Афганистан

Сегодня в России и бывших республиках СССР отмечают 31-ю годовщину со дня окончания вывода советских войск из Афганистана. В миссии, длившейся 10 лет, участвовало около миллиона советских граждан, а в боях пали почти 15 тысяч солдат.

Памятные церемонии прошли в Белогорске в Амурской области. Горожане возложили к монументу цветы и почтили память погибших минутой молчания.

Годовщину вывода войск отмечают сегодня и в Таджикистане. Торжества состоялись на территории 201-й российской базы, где расположен мемориал «Славы Героев».

Советский Союз 25 декабря 1979 года ввел войска в Афганистан для того, чтобы в рамках Договора о дружбе защитить власть от моджахедов.

Ситуация в Афганистане начала накаляться в апреле 1972 года, когда в результате революции к власти пришли просоветские силы. Против восстала исламская оппозиция. В стране началась гражданская война. Новый лидер Хафизулла Амин, устранив своего предшественника, начал вести двойную игру и налаживать контакты с Вашингтоном. В Афганистане начались репрессии. При этом Амин многократно обращался к руководству СССР за военной помощью против оппозиции и Советский Союз воспользовался такой возможностью.

Операция «Байкал-79» по смещению неугодного властителя Афганистана началась 27 декабря одновременным захватом практически всех стратегически важных объектов в Кабуле и окрестностях. Действия спецназа были продуманы до мелочей.

Вскоре после начала операции авиабаза Баграм была полностью занята советскими десантниками. В то же время на окраине Кабула начался штурм дворца Тадж-Бек, где Амин вместе со своей семьей находился под охраной около двух сотен офицеров. Штурмовали здание несколько боевых групп КГБ и так называемый «мусульманский батальон» ГРУ. Захват занял около сорока минут. В результате Амин был убит.

В ту же ночь под охраной спецназа КГБ в Кабул был доставлен новый афганский лидер Бабрак Кармаль. Тогда казалось, что задача выполнена, и мало кто предполагал, что эта война продлится десять лет.