Сгоревшие в огне устрашения: 75 лет назад авиация США и Британии полностью уничтожила Дрезден

В Германии в эти дни отмечают скорбную дату. Семьдесят пять лет назад авиация США и Британии почти полностью уничтожила Дрезден. За три дня сотни самолетов сбросили на город несколько тысяч тонн бомб. Двенадцать тысяч зданий было разрушено. А точное число жертв установить невозможно: пожары были такие, что люди сгорали без следа.

По оценкам историков, счет погибших идет на десятки тысяч. В основном, это мирные жители и беженцы. В память о жертвах в Дрездене прошла траурная церемония - жители выстроились в живую цепь. Вместе с ними стоял и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

«Когда в этом городе зазвонят церковные колокола, мы вспомним все руины и пожарища, оставленные по всей Европе той ужасной войной. Сейчас мы едины - и говорим со всей ответственностью: никогда больше такое не повторится», - сказал на траурной церемонии Штайнмайер

Современные историки почти единогласно признают: с военной точки зрения бомбардировка Дрездена не имела смысла. В городе почти не было крупных предприятий. Зато в огне погибли памятники архитектуры и шедевры живописи. Беспочвенны утверждения, что якобы атаковать Дрезден союзников попросил Сталин. Рассекреченные протоколы Ялтинской конференции это опровергают. Главной целью варварской бомбардировки было устрашение, причем не столько нацистской Германии, сколько Советского Союза.