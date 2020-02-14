Землю с захоронений советских воинов из шести стран передали для Главного храма ВС РФ

Землю, взятую с могил советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной и захороненных на территории Армении, Бельгии, Латвии, Туркменистана, Чехии и Швейцарии, доставили в Москву.

Торжественная передача кисетов с землей прошла в пятницу в Центральном музее Вооруженных сил РФ в рамках акции «Горсть памяти». На церемонии присутствовал начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Иван Бувальцев.

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«Мы проводим сегодня очередную акцию по передаче Центральному музею Вооруженных Сил земли с могил советских воинов, погибших на полях сражений Второй мировой войны; замученных в концентрационных лагерях; умерших от полученных ранений и захороненных на территории шести государств - Армении, Бельгии, Латвии, Туркменистана, Чехии и Швейцарии», - сказал он.

Бувальцев рассказал, что частицы земли будут помещены в латунные гильзы и заложены в мемориальные плиты у Главного храма Вооруженных сил России, строящегося в парке «Патриот» в Подмосковье.

В Минобороны РФ уточнили, что на сегодняшний день земля с захоронений советских воинов доставлена из 24 государств.