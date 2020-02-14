В Доме офицеров в Петербурге открылся пункт оцифровки фотографий участников ВОВ

В Доме офицеров в Санкт-Петербурге открылся приема документов для мультимедийного проекта «Дорога памяти». Там всем желающим помогают оцифровать фотографии и внести данные об участниках Великой Отечественной войны в единую систему.

Собранные материалы будут размещены в мультигалерее с одноименным названием, которая строится в филиале Центрального музея Вооруженных сил РФ рядом с Главным храмом Вооруженных Сил РФ в подмосковном парке «Патриот».

Пункты приема фотографий и других материалов работают по всей стране. Принять участие в проекте может каждый. Для этого фотографии необходимо принести в точки сбора или загрузить снимки на официальном сайте Минобороны России.

На сайте военного ведомства нужно заполнить анкету для доступа в личный кабинет. В графе «История героя» можно рассказать о боевом пути родственника, о его жизни до и после войны, а также загрузить фотографии и сканы фронтовых писем.

Если возникли проблемы - можно проконсультироваться в ближайшем военкомате или по телефонам: +7 (495) 696-71-32, +7 (495) 696-71-36.