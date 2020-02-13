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Хроника противостояния смерти: Минобороны рассекретило уникальные документы по случаю 75-летия освобождения Будапешта от нацистов

Виталий Акиньшин
09:52 13.02.2020
В столице Венгрии предпочли не отмечать юбилей освобождения советскими войсками города от фашистских захватчиков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: РИА Новости

Сегодня, 13 февраля, годовщина освобождения Будапешта. Семьдесят пять лет назад войска 2-го и 3-го Украинских фронтов завершили разгром немецко-фашистской группировки и взяли венгерскую столицу. К памятной дате Минобороны опубликовало у себя на сайте рассекреченные документы из военных архивов. Это фронтовые донесения, протоколы допросов пленных, наградные листы, уникальные фотографии. Они свидетельствуют, какая цена была заплачена за свободу Венгрии.

Сейчас в столице Венгрии вряд ли кто знает, что 75 лет назад, бои здесь шли за каждый дом. Освобождая Будапешт от германских войск, советские командование пыталось спасти город от разрушения. Немецких солдат призывали отказаться от бессмысленного кровопролития.

В феврале 1945 года советские летчики разбрасывали над Будапештом листовки с призывами к немецким солдатам и офицерам. В них военнослужащим Третьего рейха предлагали сдаться. Внизу документа для этого был предусмотрен специальный пропуск.

На сайте Минобороны России рассекречены и выставлены в открытый доступ материалы, которые открывают новые подробности подвига советских солдат. Отступая, немцы минировали все, что можно. Тогда на острие атаки часто были саперы.

Дочь легендарного маршала Советского Союза Родиона Малиновского, вспоминает: чтобы спасти мирных жителей, командование отправило к немецким позициям парламентеров.

«Идут бои в городе и окружена большая немецкая группировка. Папа предлагает ставке, ставка принимает, решено послать парламентеров, предложить условия сдачи: немцы расходятся по домам, венгры куда хотите, кому нужна мед помощь - она будет оказана», - рассказала «Звезде» Малиновская.

Гитлер требовал во что бы то ни стало удержать Будапешт. Ведь это был последний крупный оплот Вермахта на пути к Берлину. Город немцы превратили в неприступную крепость. Еврейское гетто, в котором тогда находилось свыше 70 тысяч человек, они собирались взорвать вместе с узниками, но вовремя подошла Красная Армия. Среди материалов Минобороны, есть ужасающие свидетельства о зверствах нацистов в венгерской столице.

«Обнаружено в пяти комнатах подвального помещения, в двух комнатах на первом этаже свыше пятисот трупов гражданского населения разного пола и возраста, в том числе и много грудных детей. Все трупы номерованы, последние номера четырехтысячные», - следует из документов.

Будапешт был полностью освобожден 13 февраля 1945 года. Вот только в столице Венгрии сейчас не многие вспоминают о тех событиях. Молчат газеты и телеканалы. Да и официальных мероприятий, похоже не намечается.

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