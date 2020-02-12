Российские дипломаты жестко отреагировали на статью посла Польши о Второй мировой войне

Посольство России в Германии жестко отреагировало на статью посла Польши о Второй мировой войне. В одной из немецких газет Анджей Пшилебский обвинил СССР наравне с Третьим рейхом в развязывании этого кровопролитного противостояния.

Ответ последовал незамедлительно. Российские дипломаты разместили в Facebook пост, в котором указали на недопустимость фальсификации истории. В посольстве напомнили, что именно Советский Союз внес решающий вклад в избавление Европы и всего мира от нацизма, заплатив за это неимоверно страшную цену - 27 миллионов жизней.

«Забвение этого объективного исторического факта в попытках превратить СССР в общественном сознании из страны-освободителя в виновника войны в угоду сиюминутным конъюнктурным целям попросту аморально. Равно как и продолжающееся разрушение памятников советским воинам-освободителям. В России помнят о польских солдатах и бойцах сопротивления, сражавшихся плечом к плечу с Красной Армией за освобождение Европы от гитлеризма. В очередной раз призываем к честному и бережному обращению с нашей общей историей. Это необходимо, чтобы не допустить повторения трагедии», - сказано в сообщении дипломатов.

Польские власти осуществляют попытки исказить историю Второй мировой войны не впервые. Например, 25 января лидер правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Варшава намерена получить денежную компенсацию от России за ущерб, якобы полученный от СССР в годы конфликта.

Это заявление также не осталось без ответа. Российские дипломаты напомнили официальной Варшаве, что только за освобождение Польши от нацизма Советский Союз заплатил жизнями 600 тысяч бойцов Красной Армии.