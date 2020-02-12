Нарышкин рассказал, что предшествовало заключению пакта Молотова - Риббентропа

Пакт Молотова – Риббентропа, заключенный 23 августа 1939 года между Германией и СССР, был вынужденным соглашением для Советского союза. Подписанию договора предшествовал ряд других немаловажных событий. Об этом в интервью «Секретным материалам» рассказал директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

«Следует вспомнить о событиях, которые предшествовали подписанию договора. Это, прежде всего, тот факт, что западноевропейские страны, в первую очередь, Великобритания и Франция, позволили гитлеровской Германии возродить сильную армию и мощный военно-промышленный комплекс. Следует вспомнить и откровенно пронацистский нейтралитет, прежде всего, Великобритании и Франции, по отношению к событиям в Испании. Я имею ввиду гражданскую войну, когда Великобритания и Франция потворствовала нацистским властям. Потом был и аншлюс Австрии и позорная и преступная сделка, так называемый Мюнхенский сговор, по которому, собственно, суверенную Чехословакию отдали на растерзание нацистам. И много-много других событий. Поэтому заключение пакта Молотова – Риббентропа, было вынужденным шагом советского правительства, но шагом продуманным», - пояснил директор СВР России.

Третьего февраля 1933 года, уже через несколько дней после прихода Гитлера к власти, он объявил цель своей политики - «завоевание нового жизненного пространства на востоке и его беспощадная германизация».

С этого времени Кремль усиленно пытался договориться с европейскими странами если не о союзе, то хотя бы о ненападении. Прежде всего с Польшей и прибалтийскими государствами, через которые войска вермахта могли двинуться на Восток. Но те категорично отвергали все предложения СССР, предпочитая им союз с Германией.

«Советская внешняя разведка довольно подробно информировала руководство страны о том, что происходит в правительствах Германии, Великобритании, Франции, Польши. Разведка поставляла подробную и регулярную информацию. Советское руководство видело весь цинизм, и, я бы сказал, подлость политики умиротворения западных государств, которые по сути толкали гитлеровскую Германию на Восток. Следует вспомнить, что Польша одной из первых заключила договор о ненападении. Это было в 1934 году. Причем интересно, что к этому договору было секретное приложение, по которому в случае, если Германия совершает агрессию против этой страны, то Польша продолжает придерживаться нейтралитета. То есть по сути Польша стала молчаливым пособником агрессора уже в 1934 году», - рассказал Нарышкин.

30 сентября 1938 года Франция, Англия, Германия и Италия подписали Мюнхенское соглашение. В августе 1939 года СССР предпринял очередную попытку договориться с Великобританией и Францией. Но вместо лидеров этих стран в Москву прибыли адъютант британского короля адмирал Дракс и член Высшего военного совета генерал армии Думенк.

«Была очевидна очень пассивная позиция Великобритании и Франции на летних переговорах 1939 года. Эти страны были представлены руководителями внешнеполитических ведомств среднего уровня», - объяснил директор СВР России.

Начальник генерального штаба Красной Армии Борис Шапошников доложил им о состоянии вооруженных сил СССР и военных планах страны. В случае начала войны в Европе военные планы СССР предусматривали выставить на помощь союзникам 120 пехотных и 16 кавалерийтских дивизий, 5 тысяч тяжелых орудий, 10 тысяч танков, 5 тысяч боевых самолетов. В докладах французской и британской делегаций отчета о состоянии вооруженных сил их стран, а также о конкретных оперативных планах на случай войны не было ни слова.

«И вот накануне 23 августа 1939-го года стало окончательно понятно, что заключение договора между Францией, Великобританией и Советским Союзом, невозможно», - рассказал Нарышкин.

К моменту заключения пакта Молотова – Риббентропа уже более 10 стран имели с Германией договорные отношения. Но в Кремле понимали, что рано или поздно нацисты должны напасть на Советский Союз. Таким образом, подписав договор, СССР обеспечил себе двухлетнюю передышку, за которую удалось сделать много для укрепления обороноспособности страны и армии.