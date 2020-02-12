ЦБ выпустил монету к 20-летию подвига псковских десантников в Аргунском ущелье

Банк России выпустил памятную монету, посвященную подвигу 6-й роты псковских десантников, вступившей в неравный бой с боевиками в Аргунском ущелье Чечни.

© пресс-служба ЦБ РФ

Номинал монеты - три рубля. На лицевой стороне изображен герб России - двуглавый орел, имеются надписи: «Российская Федерация», «Банк России», номинала и года выпуска.

© пресс-служба ЦБ РФ

На оборотной стороне расположено рельефное изображение памятника 6 роте, установленного в Псковской области и надпись: «20-летие подвига десантников 6 парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии».

С 29 февраля по 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье Чечни 6-я рота 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом боевиков, руководимыми Хаттабом. Это столкновение известно как бой у высоты 776. Тогда из 90 российских бойцов погибли 84. Они были посмертно награждены званиями Героя России или Орденом мужества.