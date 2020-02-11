Записки доктора: в Белоруссии случайно нашли архив нацистского врача

В Белоруссии поисковики обнаружили записки врача нацистского концлагеря. Благодаря уникальной находке появился шанс установить имена жертв лагеря. Найденные бумаги имеют огромную историческую ценность, так как при отступлении нацисты уничтожали подобные документы, как свидетельство своих преступлений.



Уникальную тетрадку обнаружил рабочий, который ремонтировал кровлю одного из зданий в городе Новополоцке, где перед войной проходила линия укрепрайона. Прямо в казармах комендатуры нацисты устроили концлагерь, в котором издевались над военнопленными.

«При ремонте все лишнее скидывали на улицу и тетрадка на улице оказалась. Рабочий подошел, посмотрел, прочитал. Здесь говорится о военнопленных, приведен список фамилий», - рассказал в эфире телеканала НТВ член поискового отряда «Разведчики воинской славы» города Новополоцка Владимир Заворотний.

В тетради указаны почти 400 фамилий, все структурировано по особой системе с пометками на полях, в которые еще предстоит разобраться. Сейчас поисковики просят разрешения проверить другие здания при проведении ремонтных работ.