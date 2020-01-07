Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

«Киргизия стала для нас второй родиной»: воспоминания воспитанных Токтогон детей из блокадного Ленинграда

Ирина Егорова
17:03 07.01.2020
Токтогон Алтыбасарова приютила 150 детей, которые эвакуировали из блокадного Ленинграда по Ладожскому озеру в годы войны.
© Видео: KTRKkg, YouTube © Фото: turmush.kg

18-летняя Токтогон Алтыбасарова с берега Иссык-Куль встретила 150 детей, эвакуированных из Ленинграда в августе 1942 года. Ставшая для них мамой, она заботилась, кормила, воспитывала малышей, которые росли в детском доме, организованном из старого барака. Многие из них выросли, уехали в Ленинград, кто-то остался в Киргизии. Екатерина Шершнева, в те военные годы Катя Задыхина, помнит и бомбежки, и колыбельную, которую пела Токтогон. Ей было девять лет, когда она вместе с остальными 150 детьми прорывалась из осажденного города через Ладожское озеро.

«Путь в Киргизию был долгим. Прямо у нас на глазах ушла под лед ехавшая рядом машина, в образовавшейся полынье остались плавать только детские головные уборы. Нас привезли на Иссык-Куль в августе. На пристани нас встречала Токтогон. Все годы, что мы жили в детском доме на берегу Иссык-Куля, она продолжала нас опекать как родных детей», - цитирует ее слова издание K-news

Шершнева закончила педагогическое училище и преподавала в школе русский язык в высокогорном селе Тянь-Шаня. Волею судьбы заброшенная в Киргизию, она вместе с мужем так и осталась жить здесь, называя ее «второй родиной».  

Другая «дочка» Токтогон, Валентина Степановна (по мужу — Ащеулова) тоже хорошо помнит свою «маму». В детском доме в Киргизии она прожила 10 лет – до 1952 года.

«Токтогон с сельскими жителями выхаживали нас как собственных детей. До сих пор помню, как успокаивалась, забравшись к ней на колени. Она приносила нам печеные кусочки тыквы, которые были вкуснее всех пирожных на свете», - передает ее слова издание.

Токтогон Алтыбасаровой, приютившей 150 детей из блокадного Ленинграда в селе Ак-Булак, к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне будет открыт памятник в Санкт-Петербурге.

Токтогон умерла в июне 2015 года, ей было 91 год. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата07.01.2020, 16:56
Путин прибыл в Дамаск и встретился с Асадом
Дата07.01.2020, 05:45
Рождественское богослужение прошло на авиабазе Хмеймим в Сирии
Дата06.01.2020, 22:20
«Я горд быть россиянином»: сборная РФ вернулась домой с серебром МЧМ-2020
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата05.01.2020, 12:57
Названы сроки поступления в войска новейших БПМ-3 с необитаемым боевым модулем
Дата04.01.2020, 17:23
Опубликованы уникальные исторические снимки дивизии особого назначения имени Дзержинского
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
17:36 В стране и мире
Облака или НЛО: над вулканом образовалось редкое явление
17:28 В стране и мире
Число жертв давки в ходе прощания с Сулеймани в Иране превысило 50
17:03 Вопросы истории
Видео
«Киргизия стала для нас второй родиной»: воспоминания воспитанных Токтогон детей из блокадного Ленинграда
16:56 В стране и мире
Путин прибыл в Дамаск и встретился с Асадом
16:50 В стране и мире
Видео
В Курске в пятиэтажном доме произошел взрыв газа
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Главные приметы: что можно и нельзя делать накануне Рождества
Видео
Дочь телеведущей ворвалась в прямой эфир с «экстренной новостью»
Роспатент назвал самые интересные изобретения 2019 года
Крупная пресноводная рыба полностью вымерла
Видео
Вытащил ондатру из пруда: в Бурятии возмущенный грызун напал на рыбака
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.