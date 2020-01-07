«Киргизия стала для нас второй родиной»: воспоминания воспитанных Токтогон детей из блокадного Ленинграда

18-летняя Токтогон Алтыбасарова с берега Иссык-Куль встретила 150 детей, эвакуированных из Ленинграда в августе 1942 года. Ставшая для них мамой, она заботилась, кормила, воспитывала малышей, которые росли в детском доме, организованном из старого барака. Многие из них выросли, уехали в Ленинград, кто-то остался в Киргизии. Екатерина Шершнева, в те военные годы Катя Задыхина, помнит и бомбежки, и колыбельную, которую пела Токтогон. Ей было девять лет, когда она вместе с остальными 150 детьми прорывалась из осажденного города через Ладожское озеро.

«Путь в Киргизию был долгим. Прямо у нас на глазах ушла под лед ехавшая рядом машина, в образовавшейся полынье остались плавать только детские головные уборы. Нас привезли на Иссык-Куль в августе. На пристани нас встречала Токтогон. Все годы, что мы жили в детском доме на берегу Иссык-Куля, она продолжала нас опекать как родных детей», - цитирует ее слова издание K-news.

Шершнева закончила педагогическое училище и преподавала в школе русский язык в высокогорном селе Тянь-Шаня. Волею судьбы заброшенная в Киргизию, она вместе с мужем так и осталась жить здесь, называя ее «второй родиной».

Другая «дочка» Токтогон, Валентина Степановна (по мужу — Ащеулова) тоже хорошо помнит свою «маму». В детском доме в Киргизии она прожила 10 лет – до 1952 года.

«Токтогон с сельскими жителями выхаживали нас как собственных детей. До сих пор помню, как успокаивалась, забравшись к ней на колени. Она приносила нам печеные кусочки тыквы, которые были вкуснее всех пирожных на свете», - передает ее слова издание.

Токтогон Алтыбасаровой, приютившей 150 детей из блокадного Ленинграда в селе Ак-Булак, к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне будет открыт памятник в Санкт-Петербурге.

Токтогон умерла в июне 2015 года, ей было 91 год.