В Петербурге появится памятник жительнице Киргизии, приютившей в блокаду 150 детей

В Санкт-Петербурге появится памятник Токтогон Алтыбасаровой, приютившей 150 детей из блокадного Ленинграда в селе Ак-Булак. Открытие мемориала будет приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

По информации K-news, 18-летняя девушка, секретарь сельсовета из поселка Курменты, в августе 1942 года встретила истощенных детей, которых чудом удалось вывезти через Ладогу из блокадного Ленинграда.

«Мама рассказывала, что на детей было страшно смотреть. Многие так ослабли, что не могли самостоятельно ходить», - передает издание слова ее сына Марата Абдиева.

Для 150 детей от 1,5 до 12 лет Токтогон Алтыбасаровой стала матерью: она отпаивала их молоком, пела колыбельные, шила для них теплые вещи. Взрослые ребята звали ее Тоня-эже, так принято обращаться в Киргизии к старшей сестре, а малыши называли ее мамой.



Вопросом установки памятника занялся заслуженный деятель культуры Кыргызстана Султан Раев. Также ее сын Марат Абдиев рассказал, что памятник изготовят в Томске, а эскиз уже готов.