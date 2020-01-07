Уникальная пушка 1927 года поступила в Салютный дивизион ЗВО

76-миллиметровую полковую пушку П-27 образца 1927 года доставили в Музей салютов и фейерверков, расположенный на территории отдельного гвардейского салютного дивизиона ЗВО. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве добавили, что всего в течение года музей пополнят еще порядка десяти артиллерийских установок времен Великой Отечественной войны и послевоенного периода.

Как напомнили в Минобороны, советское легкое полковое орудие калибра 76,2 мм было предназначено для непосредственной поддержки пехоты и кавалерии. Оно является первым крупносерийным образцом артиллерийской техники, созданным в СССР.

Пушка находилась в серийном производстве с 1928 по 1943 годы, ее активно использовали во многих предвоенных вооруженных конфликтах с участием СССР, а также в Великой Отечественной войне.