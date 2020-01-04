Опубликованы уникальные исторические снимки дивизии особого назначения имени Дзержинского

Росгвардия опубликовала уникальные и бесценные с исторической точки зрения фотонегативы, которые были обнаружены в процессе реконструкции одного из зданий Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии РФ.

© rosgvard.ru

На столетних негативах запечатлены будни 2-го мотострелкового полка особого назначения. В наше время его историю продолжает 2-й ордена Кутузова полк Отдельной дивизии оперативного назначения войск нацгвардии РФ.

© rosgvard.ru

Солдаты полка участвовали в обороне Москвы в октябре 1941 года, сутки сдерживая на подступах к столице наступление немецких войск. Также мотострелки обеспечили безопасность Ялтинской конференции глав государств антигитлеровской коалиции и бросали немецкие знамена к подножью мавзолея во время Парада Победы 1945 года.

© rosgvard.ru

На снимках можно рассмотреть лица солдат и офицеров, уже через несколько лет после съемки вставших на защиту Родины.

© rosgvard.ru

Оцифрованные снимки будут использованы в процессе подготовки различных проектов, работа над которыми ведется в Росгвардии.