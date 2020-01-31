«Самостоятельно уничтожать»: рассекречены боевые приказы об обеспечении безопасности на Ялтинской конференции

В феврале 1945 года в Ялте состоялась встреча глав стран антигитлеровской коалиции. Сообща они решали вопросы о принципах взаимодействия государств в послевоенное время, а также о создании Организации Объединенных Наций.

В Министерстве обороны России опубликовали рассекреченные документы о подготовке Ялтинской конференции, рассказывающие об организации переговоров Сталина, Черчилля и Рузвельта в Ливадийском дворце.

Для обеспечения безопасности глав трех великих держав привлекли тысячи людей и боевую технику. Ялта стала неприступной крепостью.

Например, в одним из опубликованных документов содержался боевой приказ о ликвидации возможного противника в районе проведения конференции. Южной группе ВВС предписывалось самостоятельно уничтожать самолеты противника.

«По сложившейся оперативной обстановке на Черноморском театре возможны налеты боевой авиации противника на наши аэродромы, корабли и порты южного побережья Крыма. Аэроузлы боевой авиации прикрываются средствами ПВО и ВВС ЧФ. Южное побережье Крыма усилено истребительной авиацией и зенитной артиллерией», - значится в документе.

© Министерство обороны России

© Министерство обороны России

Среди рассекреченных документов также доклад командующего эскадрой вице-адмирала Горшкова. В нем он предписывает подчиненным отработать все, начиная от организации салютов, заканчивая этикетом в обращении с иностранцами.

В Минобороны собрали также и редкие фотографии, к примеру, прибытие на саммит Уинстона Черчилля и снимки с совместных культурных мероприятий.

© Министерство обороны России

Посмотреть все фотографии и документы во всех подробностях можно на сайте Министерства обороны России в специальном разделе.

© Министерство обороны России