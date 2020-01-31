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Нашла героя: семья из Германии выкупила и вернула орден родственникам ветерана Красной Армии

Виктория Косогляденко
06:06 31.01.2020
Инна и Эдуард увидели Орден Красной Звезды на барахолке в Мюнхене, после чего решили купить награду и вернуть владельцу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Орден Красной Звезды - почетная награда для советского солдата. Кавалерами становились за мужество и отвагу в боях.

Двенадцать лет назад эту награду российская семейная пара, Инна и Эдуард, случайно заметила на барахолке в Мюнхене. Решили не раздумывая купить, чтобы вернуть родным героя.

Не торговались. За почетный знак отличия просили меньше сотни евро. Потом были архивы, горы проштудированной литературы, записей в журналах боевых действий. И только сейчас удалось установить, кому принадлежала награда. Поиски из Германии привели в Крым.

Владельцем ордена оказался Петр Босов, проживающий в поселке Рыбачьем под Алуштой. Невестка героя Галина Евсеевна показала черно-белый снимок из семейного архива - единственную уцелевшую фронтовую фотографию фронтовика, и прочитала запись из наградного листа, где подробно описан подвиг ефрейтора Босова.

«Он первым мужественно и стойко поднялся в атаку на врага. Ворвавшись в первую траншею, он застрелил немецкого офицера и четырех вражеских солдат взял в плен. Отбивая в течение двух суток контратаки противника, он истребил 11 немецких солдат и офицеров. Трофейным гранатометом уничтожил станковый пулемет», - сказано в наградном листе.

Известна даже точная дата - 16 апреля 1945 года. Плацдарм - южнее Франкфурта. Начало битвы за Берлин. Тот прорыв на Одре стал решающим. Немецкая оборонительная линия шириной около 120 километров трещала по швам под ураганным огнем. За несколько дней советская армия смела защитные эшелоны противника и двинулась на Берлин.

Петру Ивановичу Босову исполнилось 39 лет, когда он вернулся домой. После войны работал бригадиром в местном рыбколхозе. Выходил в море на промысел. Односельчане, что постарше, его помнят, а возвращения на родину награды ветерана ждут всем поселком. Сейчас детали передачи найденного ордена родственникам в Крым прорабатываются российскими и немецкими дипломатами.

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