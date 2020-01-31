Минобороны будет противодействовать фальсификации истории

Минобороны России ведет системную работу, направленную на борьбу с фальсификацией истории. Об этом сообщил председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Переписывание истории уже переходит все мыслимые границы. Отдельные страны и их политическое руководство обвиняют Советский Союз в развязывании Второй мировой войны, причисляют советских воинов-освободителей к оккупантам и агрессорам, ставят СССР в один ряд с Третьим Рейхом, а Сталина – с Гитлером, возлагая на них равную ответственность за страшные события 1939-1945 годов», - сказал Бондарев.

Он отметил, что та информационная война, которая ведется против РФ, нацелена на молодое поколение, а также их детей и потомков. По словам Бондарева, цель подобной риторики - оболгать Россию на весь мир, дискредитировать, понизить ее международный рейтинг и авторитет, а в итоге привести к изоляции на международной арене.

«Кто провозглашает всю эту ересь с обвинениями в адрес СССР и, стало быть, ее правопреемника – России? Отдельные марионеточные европейские государства. Польша, страны Прибалтики де-факто лишены суверенитета в подлинном, не формальном смысле этого слова. Чьи они сателлиты? Давно всем известно, что США. У Штатов не получилось изолировать Россию другими способами», - добавил Бондарев.

Председатель комитета Совфеда считает, что с Россией хотят сотрудничать многие страны мира, в том числе члены НАТО, например, Турция. Он указал на то, что даже страны ЕС, выступившие с санкциями против России, сейчас стремятся наладить сотрудничество с нашей страной.

«После череды наших геополитических побед (это и возврат Крыма в состав нашего государства, и освобождение Сирии от ИГИЛ*, и воспрепятствование ряду цветных революций в мире – в той же Венесуэле) США еще больше обозлены на сильную, окрепшую Россию. И поэтому они всеми силами стараются очернить нашу страну с целью создания против нее международной политической коалиции», - подчеркнул он.

Бондарев считает, что таких условиях самое верное решение - рассекречивание документов о событиях Второй мировой войны. Министерство обороны РФ всемерно содействует ознакомлению российских и иностранных граждан с подлинной историей, сказал он. В заключение он призвал всех активно участвовать в процессе борьбы с искажениями исторической правды.

*Террористическая организация, запрещенная на территории РФ.