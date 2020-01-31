Землю с захоронений красноармейцев из шести стран передали для Главного храма ВС РФ

В Центральном музее Вооруженных сил РФ в Москве прошла торжественная церемония передачи земли с мест захоронений советских воинов, погибших во время Великой Отечественной за пределами Родины. На церемонии присутствовал замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Частицы земли, ранее собранные с братских могил и захоронений советских воинов на территории России, а также переданные российской стороне из других стран, будут размещены в латунные гильзы и торжественно заложены в мемориальные плиты у Главного храма Вооруженных сил», - сказал он.

Всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть памяти» стартовала 22 июня 2019 года. Минобороны России уже получило землю с братских могил советских воинов из Азербайджана, Испании, Китая, Литвы, Норвегии, Польши, Сербии, Словении, Таджикистана, Швеции, Финляндии, Японии и других стран. По данным российского военного ведомства, всего планируется привезти землю из более чем 40 стран. К сегодняшнему дню в рамках акции более чем в 30 странах уже прошли торжественные церемонии. Кроме того, землю собрали более чем с 15 тысяч мест захоронений на территории России.

Евкуров указал на то, что до празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов остается ровно 100 дней.

«Важнейшим событием предстоящего юбилея станет открытие Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации в подмосковном парке "Патриот", храме Победы. К празднику Победы будет торжественно открыт не только храм, но и музейно-мемориальный комплекс "Дорога памяти" вокруг храма, который расскажет о том, какой путь прошла наша страна, наша армия во время войны», - сказал Евкуров.

Замминистра также выразил признательность всем зарубежным партнерам, атташе по вопросам обороны при посольствах государств, которые откликнулись на обращение российского военного ведомства и провели торжественные ритуалы по забору частицы земли с захоронений советских воинов.

«Мы также благодарим вас за проводимую большую работу по уходу за мемориалами, памятниками и обелисками советским солдатам и офицерам», - сказал Евкуров, обращаясь к иностранным коллегам.

Особые слова благодарности он адресовал ветеранам Великой Отечественной войны за участие в мероприятии, за то, что они по-прежнему в боевом строю и передают свой бесценный опыт новым поколениям молодежи и российских воинов.

Масштабная акция под названием «Горсть памяти» приурочена к 75-й годовщине Победы. В ее рамках земля с мест захоронений советских воинов помещается в специальные контейнеры - «солдатские кисеты». Их, в свою очередь, закладывают в гильзы артиллерийских снарядов, которые с воинскими почестями установят на мемориальном комплексе вокруг Главного храма Вооруженных сил России, строящегося в парке «Патриот» в Подмосковье.