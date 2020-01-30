Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

«Стреляли в спину, как шакалы»: израильский дипломат рассказал о предательстве Армии Крайовой

Лина Давыдова
17:49 30.01.2020
В эксклюзивном интервью программе «Код доступа» дипломат, экс-руководитель израильской секретной спецслужбы  «Натив» Яков Кедми комментирует недавно рассекреченные документы Минобороны России об освобождении Польши Красной Армией.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: wilkipedia

Недавно Минобороны России рассекретило документы, посвященные освобождению Польши Красной Армией. В них в том числе речь шла о помощи советскими войсками участникам Варшавского восстания оружием.

Согласно архивным сведениями, несмотря на ограниченные ресурсы, измотанность тяжелыми боями, командование Красной Армии всячески поддерживало Варшавское восстание поставками вооружения, продовольствия, горючего, разведданными и артиллерийскими ударами.

В рассекреченных документах также содержится информация о том, что руководство восстания могло намеренно допустить ряд стратегических просчетов, которые привели к поражению.

Согласно архивам, подразделения Армии Крайовой, которая организовала восстание, «уничтожили оставшихся в городе украинцев и евреев, а спасавшихся из немецкого плена советских офицеров насильно удерживали как заложников».

В эксклюзивном интервью программе «Код доступа» дипломат, руководитель израильской секретной спецслужбы  «Натив» (1992-1999 гг.) Яков Кедми, утверждает, что существуют польские исследования, согласно которым за все свое время деятельности Армия Крайова убила больше солдат и офицеров Красной Армии, чем Вермахт.

«Они, как шакалы, стреляли в спину, они убивали солдат Красной армии после того, как их освободили от нацистов. Они не участвовали в операциях вместе с солдатами Красной армии», - рассказал Кедми.

Армия Крайова, опиравшаяся на правительство Польши в изгнании, подняла восстание в Варшаве летом 1944 года. К началу октября оно было жестко подавлено немцами. Западные историки утверждают, что СССР якобы намеренно не оказал прямую поддержку восставшим, но эти обвинения не имеют под собой никаких доказательств.

Сегодня Варшава фактически обвиняет СССР в развязывании Второй мировой войны.  Но какие «скелеты в шкафу» скрывает Польша? И в чем заключается историческая правда, которую защищает Россия? Смотрите новое расследование «Кода доступа» 30 января в 20:25 на телеканале «Звезда».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата30.01.2020, 12:20
Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке из-за коронавируса
Дата30.01.2020, 08:40
«Панцирь» на защите неба: в Мурманской области прошли учения полка ПВО Северного флота
Дата30.01.2020, 07:32
Овечкин появился на матче в майке с номером 24 в память о Коби Брайанте
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата29.01.2020, 13:42
Разработчик: производство Су-57 выводит авиастроение на новый технологический уровень
Дата28.01.2020, 17:53
МО предлагает сделать Победу в Великой Отечественной основой национального самосознания
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
17:59 Армия
Видео
До автоматизма: кадры тренировки «Аллигаторов» и «Треминаторов» под Хабаровском
17:52 В стране и мире
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
17:52 В стране и мире
статья
«Сакральная атмосфера»: архитектор рассказал об уникальном убранстве Главного храма ВС РФ
17:52 В стране и мире
Видео
В Махачкале огонь со сгоревшего ангара перебросился на крышу здания минпрома: видео
17:49 Вопросы истории
Видео
«Стреляли в спину, как шакалы»: израильский дипломат рассказал о предательстве Армии Крайовой
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Опубликовано видео из салона «заминированного» самолета в Домодедово
Роскомнадзор может заблокировать Facebook и Twitter
Американские СМИ назвали пять самых мощных подводных лодок мира
В Роскачестве сравнили пользу растительного и оливкового масла
Видео
Оскорбления и угрозы: опубликовано видео «воспитания» детей в костромском детском саду
Видео
Комплекс ПВО «Панцирь» получил гиперзвуковую ракету
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.