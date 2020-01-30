«Стреляли в спину, как шакалы»: израильский дипломат рассказал о предательстве Армии Крайовой

Недавно Минобороны России рассекретило документы, посвященные освобождению Польши Красной Армией. В них в том числе речь шла о помощи советскими войсками участникам Варшавского восстания оружием.

Согласно архивным сведениями, несмотря на ограниченные ресурсы, измотанность тяжелыми боями, командование Красной Армии всячески поддерживало Варшавское восстание поставками вооружения, продовольствия, горючего, разведданными и артиллерийскими ударами.

В рассекреченных документах также содержится информация о том, что руководство восстания могло намеренно допустить ряд стратегических просчетов, которые привели к поражению.

Согласно архивам, подразделения Армии Крайовой, которая организовала восстание, «уничтожили оставшихся в городе украинцев и евреев, а спасавшихся из немецкого плена советских офицеров насильно удерживали как заложников».

В эксклюзивном интервью программе «Код доступа» дипломат, руководитель израильской секретной спецслужбы «Натив» (1992-1999 гг.) Яков Кедми, утверждает, что существуют польские исследования, согласно которым за все свое время деятельности Армия Крайова убила больше солдат и офицеров Красной Армии, чем Вермахт.

«Они, как шакалы, стреляли в спину, они убивали солдат Красной армии после того, как их освободили от нацистов. Они не участвовали в операциях вместе с солдатами Красной армии», - рассказал Кедми.

Армия Крайова, опиравшаяся на правительство Польши в изгнании, подняла восстание в Варшаве летом 1944 года. К началу октября оно было жестко подавлено немцами. Западные историки утверждают, что СССР якобы намеренно не оказал прямую поддержку восставшим, но эти обвинения не имеют под собой никаких доказательств.

Сегодня Варшава фактически обвиняет СССР в развязывании Второй мировой войны. Но какие «скелеты в шкафу» скрывает Польша? И в чем заключается историческая правда, которую защищает Россия? Смотрите новое расследование «Кода доступа» 30 января в 20:25 на телеканале «Звезда».