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Исчезнувший почти сто лет назад корабль обнаружили в Бермудском треугольнике

Анна Касаткина
20:22 29.01.2020
Торговое судно вышло из США на Кубу в 1925 и бесследно пропало.
Исчезнувший почти сто лет назад корабль обнаружили в Бермудском треугольнике
© Фото: wikipedia

Морские археологи нашли торговое судно, исчезнувшее по пути из США на Кубу в 1925 году. Судьба корабля долгое время была окутана тайной.

Судно SS Cotopaxi вышло из американского Чарльстона в Гавану 29 ноября 1925 года и потерпело крушение. Тела 32 находившихся на борту человек так и не были найдены.

Обнаружить судно помогли архивы компании, где был застрахован корабль - там исследователи увидели ранее не обнародованные записи.

«Корабль отправил беспроводные сигналы бедствия с позиции 1 декабря 1925 года, через два дня после того, как он покинул Чарльстон», - говорится в анонсе первого эпизода сериала «Тайны кораблекрушения» на канале Science Channel, в основу которого ляжет загадка SS Cotopaxi.

Затонувшее судно было найдено еще 35 лет назад недалеко от города Сент-Огастин на юго-восточном побережье США, в районе, известном как Бермудский треугольник, сообщает Fox News. Новые данные позволили опознать его как SS Cotopaxi.

Бермудским треугольником называется район в Атлантическом океане, где на протяжении длительного времени происходят исчезновения морских и воздушных судов. Бермудский треугольник очень сложен для навигации из-за большого количества отмелей, частых циклонов и штормов. Ранее ученые озвучили новую возможную причину пропажи кораблей в этом месте.

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