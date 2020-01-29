Жительница Волгограда получила письмо с фронта спустя 77 лет

Жительница Волгограда получила письмо времен Великой Отечественной войны. Его случайно обнаружили родственники женщины среди старых бумаг, сообщает kp.ru.

По словам Галины Зарудневой, письмо ей принесла троюродная сестра - его нашли на чердаке во время разбора старых документов.

«Когда я прочитала это письмо, я поняла, что это письмо от сводного брата моей мамы – от моего дяди – Виктора Степановича Шевченко. Молодым парнем он ушел на фронт и погиб. Здесь, в сталинградской мясорубке... Письмо из такого далекого прошлого, этих людей давно на свете нет, а мы живем теперь за них», - рассказала она.

Письмо датировано 23 января 1943 года и адресовано родителям Галины Зарудневой, ей и ее маленькому брату. Женщина зачитала запомнившиеся ей строки из письма:

«Сегодня я особенно весел, да и почему мне не быть веселым, сегодня очень много новостей. Во-первых, интересная сводка: наши взяли Сальск и Пролетарскую. Во-вторых, получил письмо от Дзюбина Федора Пантелеевича. И, в-третьих, я уезжаю на фронт.»

Заруднева отметила, что сожалеет, что мало знает о своем дяде. Письмо, по ее словам, она бережет и показывает внукам, рассказывая военную историю семьи.