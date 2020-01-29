Подо Ржевом началась установка 25-метрового памятника Советскому солдату

На площадке подо Ржевом, на месте кровопролитных боев Великой Отечественной войны, началась установка мемориала в память о всех советских солдатах, погибших в Ржевской битве. Монтаж одного из самых больших в Европе памятников Советскому солдату вышел на завершающую фазу.

© Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

На несущем каркасе, установленном на десятиметровом кургане, ведется сборка бронзовых нижней и средней частей 25-ти метрового монумента.

По масштабу и значению монумент встанет в один ряд с такими монументами, как Родина-мать на Мамаевом кургане в Волгограде, Воин-освободитель в берлинском Трептов-парке и другими знаковыми памятниками.

© Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Возводится он на народные пожертвования, при поддержке Российского военно-исторического общества и Министерства культуры РФ. По завершении сборки монумент будет укрыт строительными лесами. Откроют его в мае, к 75-летию празднования Дня Победы.