Участник Берлинской наступательной операции рассказал о последних часах боя

Берлинская стратегическая наступательная операция стала одной из последних стратегических задач советских войск во время Великой Отечественной войны. Она длилась 23 дня - с 16 апреля по 8 мая 1945 года.

По воспоминаниям участника Берлинской наступательной операции Ивана Аксинина, в последние дни немцы с особой ожесточенностью бились за каждый квадратный метр города.

«Не то, что за каждый квартал - за каждый дом они сражались с ожесточением. Потому что Геббельс настолько накалил обстановку, что даже 14-15-летние мальчишки с фаустпатронами поджигали наши танки», - рассказал Аксинин в интервью «Секретным материалам».

Бои за немецкую столицу унесли жизни многих советских солдат. Безвозвратные потери составили 78 291 человек, а санитарные — 274 184 человек.

«К началу операции в роте было 84 человека, а вышли мы 2 мая - меньше 15 человек было, человек 12 осталось всего», - привел цифры Аксинин.

К 5 мая советские войска во взаимодействии с английскими и американскими союзниками очистили всю линию фронта, а 8 мая представители германского командования подписали Акт о безоговорочной капитуляции Германии. Великая Отечественная война была официально окончена. Девятого июня 1945 года указом Президиума ВС СССР была учреждена медаль «За взятие Берлина», которой наградили 1000 советских солдат и командиров. Более 600 участников Берлинской наступательной операции были удостоены звания Героя Советского Союза. Еще 13 человек были награждены 2-й медалью «Золотая Звезда» Героя Советского Союза.