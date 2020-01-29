Землю с могил советских пленных в Бельгии доставят в Главный храм ВС РФ

В бельгийском городе Льеж взята земля от мемориала «Стена расстрелянных». Акция организована Министерством обороны РФ.

Землю доставят в Россию, а в дальнейшем поместят в гильзы артиллерийских снарядов и установят на территории Главного храма Вооруженных Сил РФ в филиале Центрального музея ВС РФ «Дорога памяти».

На территории комплекса покоятся останки сотен военнопленных и партизан из разных стран, расстрелянных фашистами в годы Второй мировой войны. Среди казненных 14 советских военнопленных.

Землю, взятую с мемориала, доставят в Россию и разместят в специальной капсуле на территории главного храма Вооруженных сил. Ранее сообщалось, что в Москву уже прибыли капсулы с землей из Азербайджана, Норвегии, Японии. Землю с захоронений советских солдат переложат в гильзы.

Проект «Дорога памяти» предполагает создание крупнейшего памятника с именами героев Великой Отечественной войны на территории подмосковного парка «Патриот», где строится Главный храм ВС России. В рамках празднования 75-летия Победы земля, взятая с могил советских солдат, будет установлена на территории храма в Подмосковье.