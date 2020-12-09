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Редкие снимки: в Москве открывается выставка фотографий из личных архивов полководцев времен Великой Отечественной

Андрей Аркадьев
13:46 09.12.2020
Она пройдет с 9 декабря по 1 марта 2020 года в историческом пространстве атриума Киевского вокзала.
Редкие снимки: в Москве открывается выставка фотографий из личных архивов полководцев времен Великой Отечественной
© Фото: Минобороны России

В Москве открывается выставка фотографий из личных архивов полководцев Великой Отечественной войны, сообщает Министерство обороны РФ.

«В День Героев Отечества Минобороны России, совместно с ОАО "Российские железные дороги" и Фондом "Памяти полководцев Победы", открывает экспозицию личных фотоархивов семей военачальников Великой Отечественной войны "Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы"», - говорится в сообщении.

Посетители выставки смогут увидеть личные фотоснимки великих полководцев –  Георгия Жукова, Константина Рокоссовского, Амазаспа Бабаджаняна, Ивана Конева, Семена Буденного, Андрея Еременко, Николая Шестопалова.

В отличие от привычных образов военных, снимки продемонстрируют другую сторону жизни героев: в кругу семьи, за любимыми занятиями и в редкие минуты отдыха во время Войны.

Фотовыставка посвящена годовщине 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне и таким образом открывает 2021 год, год 80-летия с начала Войны.

По словам автора проекта Ирины Лосик «целью выставки, в первую очередь, является сохранение и увековечение памяти о Великой Отечественной войне, повествование об историях настоящих героев Отечества подрастающему поколению».

«Важно, что открытие выставки приурочено ко Дню Героев Отечества, ведь  экспозиция является настоящей летописью героев» - подчеркнула Лосик.

Выставка «Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы» пройдет с 9 декабря по 1 марта 2020 года в историческом пространстве атриума Киевского вокзала, с которого в 1941-м году отправлялись первые эшелоны Западного фронта.

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