Редкие снимки: в Москве открывается выставка фотографий из личных архивов полководцев времен Великой Отечественной

В Москве открывается выставка фотографий из личных архивов полководцев Великой Отечественной войны, сообщает Министерство обороны РФ.

«В День Героев Отечества Минобороны России, совместно с ОАО "Российские железные дороги" и Фондом "Памяти полководцев Победы", открывает экспозицию личных фотоархивов семей военачальников Великой Отечественной войны "Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы"», - говорится в сообщении.

Посетители выставки смогут увидеть личные фотоснимки великих полководцев – Георгия Жукова, Константина Рокоссовского, Амазаспа Бабаджаняна, Ивана Конева, Семена Буденного, Андрея Еременко, Николая Шестопалова.

В отличие от привычных образов военных, снимки продемонстрируют другую сторону жизни героев: в кругу семьи, за любимыми занятиями и в редкие минуты отдыха во время Войны.

Фотовыставка посвящена годовщине 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне и таким образом открывает 2021 год, год 80-летия с начала Войны.

По словам автора проекта Ирины Лосик «целью выставки, в первую очередь, является сохранение и увековечение памяти о Великой Отечественной войне, повествование об историях настоящих героев Отечества подрастающему поколению».

«Важно, что открытие выставки приурочено ко Дню Героев Отечества, ведь экспозиция является настоящей летописью героев» - подчеркнула Лосик.

Выставка «Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы» пройдет с 9 декабря по 1 марта 2020 года в историческом пространстве атриума Киевского вокзала, с которого в 1941-м году отправлялись первые эшелоны Западного фронта.