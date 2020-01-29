В РВИО назвали «абсолютным бредом» слова Кравчука о встрече Сталина и Гитлера

Слова первого президента Украины Леонида Кравчука о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера, которая якобы имела место во Львове в 1940 году, являются «абсолютным бредом». Об этом заявил РИА Новости в среду научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

По его словам, такой встречи не было и это давно подтверждено историками. А заявление Кравчука можно объяснить лишь недостатком образования, помноженным на градус национализма и русофобии.

«Если бы Кравчук изучал историю, он бы знал, что с Гитлером до войны как раз встречались лидеры Англии и Франции - Невилл Чемберлен и Эдуар Даладье, в 1938 году, когда оформлялся Мюнхенский сговор», - подчеркнул Мягков.

Скандальное заявление Леонида Кравчука прозвучало в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Он сделал его в ходе дискуссии вокруг слов Владимира Зеленского о том, что СССР несет часть ответственности за начало Второй мировой войны.