В МИД РФ назвали заявление ЕС об освобождении Освенцима переиначиванием истории

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на выступление в Иерусалиме, во время которого главы европейских ведомств попытались уклониться от прямого упоминания заслуги советских войск в прекращении уничтожения еврейского населения.

Главы Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента во время совместного выступления заявили, что лагерь Освенцим освободили «союзные войска». В МИД РФ подчеркнули, что эту же формулировку использовал ранее вице-президент США Майкл Пенс.

«Выпущенное заявление в очередной раз переиначивает, очевидно, не слишком удобные для ЕС исторические реалии. Понятно, что строго формально “союзные войска” включают и советских солдат, однако неумелую попытку руководства ЕС уклониться от их прямого упоминания едва ли можно назвать случайной», - говорится в заявлении.

Дипломаты отметили, что подобными заявлениями европейские и американские лидеры искажают историю и не дают шанса извлечь из нее уроки.

«Таким образом, отдельные представители стран Запада в очередной раз демонстрируют двойные стандарты, когда говорят о необходимости помнить тех, кто пал жертвой нацистского режима», - говорится в опубликованном в Facebook заявлении ведомства.

Ранее немецкий журнал Der Spiegel также приписал освобождение Освенцима солдатам американской армии и заявил об этом в своем Twitter. Но на это сразу же обратили внимание читатели. Издание принесло свои извинения и исправило публикацию, написав, что лагерь был освобожден Красной армией.