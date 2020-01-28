В Минобороны предупредили о росте неонацизма в мире

Идеи неонацизма сейчас распространяются даже в странах, которые внесли вклад в разгром фашистской Германии в годы Второй мировой войны, сообщил заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов.

«Так случилось, что победа сил света над тьмой и демоническим духом, обличенными в идеологию нацизма, не стала сегодня окончательной. Неонацизм поднимает голову во многих странах и в том числе, как это не покажется странным, и в тех, которые в 1945 году внесли вклад в разгром нацистской Германии», - сказал он на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации.

Замминистра напомнил, что сейчас в Польше, странах Балтии, на Украине сносят мемориалы красноармейцам, победившим фашизм.

Картаполов также выразил надежду на то, что Победа в Великой Отечественной войне станет главной вехой национального самосознания россиян и призвал родных фронтовиков увековечить память своих предков в галерее «Дорога памяти», которая откроется 9 Мая в подмосковном парке «Патриот».

На сайте Министерства обороны РФ открыт раздел «Дорога памяти», куда можно загрузить фото и данные об участниках Великой Отечественной войны. Прислать сведения о своих родственниках может любой желающий. После проверки они войдут в одноименную галерею, которая строится в филиале Центрального музея Вооруженных сил РФ рядом с Главным храмом ВС РФ в подмосковном парке «Патриот». Музей откроют к 75-летию со Дня Победы.

Длина галереи - 1418 шагов. Именно столько дней и ночей длилась война 1941 - 1945 годов. В музее будут размещены данные о более 33 миллионах участников ВОВ и их сохранившиеся фотографии.