МО предлагает сделать Победу в Великой Отечественной основой национального самосознания

Победа Советского Союза над фашизмом в годы Великой Отечественной войны должна стать основой национального самосознания россиян. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Андрей Картаполов.

«Я надеюсь, что общими силами мы достигнем главной цели - сделать Победу главной вехой национального самосознания, сохранить ее наследие в исторической памяти нашего народа», - сказал он на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации.

Картаполов также призвал родственников участников Великой Отечественной войны увековечить память своих предков в галерее «Дорога памяти», которая откроется 9 Мая в подмосковном парке «Патриот».

«Тех, кто не увековечил память своих предков в этой галерее, я призываю это сделать. Считаю это обязанностью каждого гражданина Российской Федерации, независимо от национальности, вероисповедания, либо политических убеждений. Это наш общий долг перед памятью героев», - добавил замминистра.

На сайте Министерства обороны РФ открыт раздел «Дорога памяти», куда можно загрузить фото и данные об участниках Великой Отечественной войны. Прислать сведения о своих родственниках может любой желающий. После проверки они войдут в одноименную галерею, которая строится в филиале Центрального музея Вооруженных сил РФ рядом с Главным храмом ВС РФ в подмосковном парке «Патриот». Музей откроют к 75-летию со Дня Победы.

Длина галереи - 1418 шагов. Именно столько дней и ночей длилась война 1941 - 1945 годов. В музее будут размещены данные о более 33 миллионах участников ВОВ и их сохранившиеся фотографии.