На страже безопасности: СВР рассекретила биографии семи выдающихся разведчиков

Сегодня в Москве прошла пресс-конференция председателя российского исторического общества, директора службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина. В беседе с журналистами он назвал имена семи выдающихся советских и российских разведчиков.

«Это Герой России Юрий Анатольевич Шевченко, Герой Советского Союза Евгений Иванович Ким, Герой Советского Союза Михаил Анатольевич Васенков, Герой России Виталий Вячеславович Нетыкса и его супруга Тамара Ивановна Нетыкса, Владимир Иосифович Лохов и Виталий Алексеевич Нуйкин», - сказал Нарышкин на пресс-конференции.

Позже пресс-бюро СВР предоставила «Звезде» подробности их биографии.

Шевченко Юрий Анатольевич

© пресс-бюро СВР России

Герой России, полковник в отставке Шевченко Юрий Анатольевич родился 28 июня 1939 года в Москве в семье служащих.

Получил высшее образование - в 1963 году окончил факультет промышленного строительства Московского архитектурного института по специальности «Архитектор», в 1965 году - основной двухгодичный факультет Школы № 101 КГБ. Женат, имеет двух дочерей.

В органах госбезопасности с 1963 года. На подготовке для работы в особых условиях с 1965 года.

С 1969 года регулярно выезжал в командировки за рубеж для решения разведывательных задач, вел работу с ценными источниками, участвовал в вербовочной разработке и вербовке объектов разведывательного интереса, добывал ценную информацию по приоритетной проблематике, в том числе с высшим грифом секретности «Космик».

«В ходе выполнения специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни, проявляя мужество и героизм, реализовал ряд сложнейших острых оперативных комбинаций, создав каналы получения информации, напрямую затрагивающей национальные интересы СССР, а впоследствии и Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе СВР.

В 2001 году принято решение о прекращении его активной разведдеятельности за рубежом и переводе на работу в Центр. В 2010 году уволен с воинской службы в отставку. Активно передает свой опыт молодым разведчикам-нелегалам.

Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «За военные заслуги», почетными знаками «Почетный сотрудник госбезопасности» и «За службу в разведке», многими медалями и юбилейными знаками. Лауреат почетного звания «Заслуженный сотрудник органов внешней разведки Российской Федерации».

Указом президента Российской Федерации Владимира Путина в мае 2017 года Шевченко присвоено звание Героя Российской Федерации.

Ким Евгений Иванович

© Пресс-бюро СВР России

Герой Советского Союза, полковник в отставке Ким Евгений Иванович (до 1978 года Ким Ен Чер) родился 27 февраля 1932 года в городе Кочан (Корея) в крестьянской семье, кореец.

Образование - высшее. В 1960 году окончил Восточный факультет Ленинградского государственного университета им. А.А. Жданова по специальности «Японская филология».

Владел японским, корейским, английским и испанским языками. В особый резерв ПГУ КГБ зачислен в 1960 году. На оперативной работе в разведке с 1962 года.

«В 1966 году в качестве разведчика-нелегала выведен в страну со сложной агентурно-оперативной обстановкой. Зарекомендовал себя опытным работником, отличавшимся высоким профессионализмом, широким кругозором, хорошими аналитическими и организаторскими способностями. В особых условиях работал до 1989 года. Успешно руководил созданной при его непосредственном участии автономной нелегальной резидентурой, имел на связи источников ценной документальной информации, добывал сведения по приоритетной проблематике, получившие высокую оценку и реализованные по высшей разметке», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в работе «в полной мере проявил свойственные ему смелость, решительность, сочетавшиеся с такими присущими ему качествами, как хладнокровие, общительность, предприимчивость и находчивость».

В 1987 году удостоен звания Героя Советского Союза. Также награжден орденами Ленина, Красной Звезды, Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалью «За отвагу», нагрудными знаками «Почетный сотрудник госбезопасности» и «За службу в разведке», другими ведомственными знаками и медалями.

Трагически погиб в Москве в результате ДТП в ноябре 1998 года. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Васенков Михаил Анатольевич

© Пресс-бюро СВР России

Герой Советского Союза, полковник в отставке Васенков Михаил Анатольевич, родился 9 октября 1942 года в поселке Кунцево Московской области в семье рабочих.

Образование высшее - в 1965 году с отличием и золотой медалью окончил Московское Высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР, в 1968 году - двухгодичные курсы подготовки оперработников со знанием иностранных языков ВШ КГБ им. Ф.Э. Дзержинского.

В органах госбезопасности с 1966 года, в 1968 году зачислен в особый резерв ПГУ КГБ. В совершенстве владеет испанским и английским языками. На работе в особых условиях с 1975 года.

«Создал и возглавил нелегальную резидентуру, добывавшую ценную политическую информацию, получившую высокую оценку. При выполнении заданий Службы Васенков М.А. неизменно демонстрировал присущие ему выдержку, решительность, смелость, сочетавшиеся с осмотрительностью и осторожностью. Характеризовался как трудолюбивый, честный и скромный сотрудник, склонный к работе, связанной с риском и необходимостью проявлять волю, мужество и находчивость. С санкции руководства Службы Васенков М.А. вступил в брак с иностранной гражданкой», - сообщает пресс-служба.

В 1990 году удостоен звания Героя Советского Союза. Также награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, Мужества, нагрудным знаком «За службу в разведке», многими ведомственными и юбилейными медалями. Отмечен многочисленными благодарностями и грамотами.

В 2004 году в звании полковника уволен в отставку по достижении предельного возраста пребывания на военной службе.

В 2010 году был арестован американскими спецслужбами. Освобожден после двусторонних переговоров в результате обмена. В настоящее время пенсионер.

Нетыкса Виталий Вячеславович

© Пресс-бюро СВР России

Герой Российской Федерации, генерал-майор в отставке Нетыкса Виталий Вячеславович родился 29 мая 1946 года в Москве в семье служащих.

В 1970 году с отличием окончил факультет № 2 Московского авиационного института (МАИ) им. С. Орджоникидзе по специальности «Инженер-механик по двигателям летательных аппаратов». В органах госбезопасности и особом резерве с 1972 года.

В период с 1972 по 1978 год проходил спецподготовку, в ходе которой в совершенстве овладел испанским языком.

«В 1978 - 1998 гг. выполнял специальные задания в особых условиях. Работал вместе с женой в странах с жестким административно-полицейским режимом в условиях, сопряженных с риском для жизни. Мужественно преодолевал трудности при решении оперативных задач. Обладая высокими профессиональными качествами, сформировал агентурный аппарат, через возможности которого на регулярной основе добывал особо ценную информацию по стратегическим аспектам политики ведущих стран Запада», - сказано в сообщении.

После возвращения на Родину работал над государственной целевой комплексной программой по одному из направлений деятельности внешней разведки. Готовил молодых разведчиков-нелегалов.

В ноябре 2000 года президент РФ Владимир Путин подписал Указ № 1870сс о присвоении Нетыксе звания «генерал-майор».

В 2007 году удостоен звания Героя Российской Федерации. Также награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Почета, Красной Звезды, нагрудным знаком «За службу в разведке», многочисленными ведомственными знаками и медалями.

В июне 2011 года уволен с военной службы по возрасту. Скончался 5 сентября 2011 года. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Нетыкса Тамара Ивановна

© Пресс-бюро СВР России

Полковник в отставке Нетыкса Тамара Ивановна родилась 4 января 1949 года в городе Серов Свердловской области в семье военнослужащего.

Образование высшее - в 1972 году окончила факультет № 3 Московского авиационного института (МАИ) им. С. Орджоникидзе по специальности «Инженер-электрик по системам управления летательных аппаратов».

Была женой разведчика Виталия Нетыксы, который скончался в 2011 году.

В органах госбезопасности с 1972 года. В 1978 году прошла полный курс спецподготовки разведчика-нелегала, в совершенстве овладела испанским языком. За границей в особых условиях трудилась с октября 1978 года по август 1998 год.

«В паре с мужем принимала непосредственное участие в выполнении ряда конкретных оперативных заданий Центра. Зарекомендовала себя находчивым и решительным сотрудником. Работая с большими перегрузками, сознательно шла на оправданный риск при решении оперативных задач. Оказывала действенную помощь мужу в разведдеятельности в особых условиях. В частности, активно задействовалась в работе по связям, с агентурой, привлекалась к добыванию и обработке ценной разведывательной информации», - передает пресс-служба СВР.

После возвращения из загранкомандировки участвовала в подготовке и воспитании молодых сотрудников особого резерва.

Награждена орденом «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За боевые заслуги», нагрудным знаком «За службу в разведке», а также юбилейными медалями.

Уволена с военной службы в отставку в январе 2014 года по достижении предельного возраста. Активно участвует в деятельности ветеранских организаций Службы.

Лохов Владимир Иосифович

© Пресс-бюро СВР России

Полковник в отставке Лохов Владимир Иосифович родился 22 декабря 1924 года в селе Пичигвины Знаурского района Юго-Осетинской автономной области Грузинской ССР, осетин.

В 1953 году окончил юридический факультет Азербайджанского государственного университета.

В 1957 году зачислен в особый резерв ПГУ КГБ и по август 1962 года проходил подготовку для работы в особых условиях.

Много и плодотворно трудился в качестве разведчика-нелегала в ряде стран Азии, Европы, Востока. При выполнении заданий посетил десятки государств.

«В августе 1963 года нелегально выведен в одну из азиатских стран. В результате проявленной инициативы и настойчивости Лохов В.И. в короткие сроки легализовался в стране назначения на длительное время и создал необходимые условия для ведения разведывательной работы с нелегальных позиций. В ноябре 1965 года на связь ему был передан ценный и надежный агент, с помощью которого со временем удалось сформировать эффективную агентурную сеть. Умелые действия при легализации позволили Лохову В.И. в качестве нелегального резидента руководить указанной ценной агентурой и получать от нее актуальную документальную информацию», - сказано в сообщении.

В 1973 году выведен в Центр, работал в качестве тренера-нелегала. В январе 1979 года назначен начальником 1 отдела Управления «С».

Неоднократно поощрялся руководством Службы. За достигнутые конкретные результаты в работе награжден медалью «За боевые заслуги», нагрудным знаком «Почетный сотрудник госбезопасности», орденом Красной Звезды, орденом Трудового Красного Знамени.

В июле 1991 года уволен с действительной военной службы по ст. 60 п. «а» (по возрасту) в отставку с правом ношения военной формы одежды. Активно участвовал в ветеранском движении и воспитании молодого поколения оперативных работников внешней разведки.

Умер в 2002 году. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Нуйкин Виталий Алексеевич

© Пресс-бюро СВР России

Полковник в отставке Нуйкин Виталий Алексеевич, родился 5 апреля 1939 года в селе Моховское Парфеновского района Алтайского края в семье служащих.

В 1960 году окончил факультет международных отношений Московского государственного института международных отношений. В органах госбезопасности и в особом резерве с 1960 года. Жена - бывшая сотрудница особого резерва Нуйкина Людмила Ивановна.

Вместе с женой до 1986 года работал в более чем 18 странах мира.

«Разведчики-нелегалы трудились в государствах с жестким административно-полицейским режимом в условиях, сопряженных с риском для жизни. Мужественно преодолевали все трудности. Обладая высокими профессиональными качествами, Нуйкин В.А. сформировал агентурный аппарат, через возможности которого на регулярной основе добывал особо ценную информацию по стратегическим аспектам политики ведущих стран Запада и научно- технической проблематике.В связи с предательством Гордиевского супруги Нуйкины были выведены из особого резерва и продолжили успешно трудиться в Центре», - говорится в сообщении.

Награжден орденами Октябрьской Революции, Красного Знамени, нагрудным знаком «За службу в разведке», многими ведомственными и юбилейными медалями. После возвращения на Родину успешно трудился в ряде аналитических подразделений Центра. Уволен с военной службы в отставку в 1993 году. Скоропостижно скончался в феврале 1998 года.

Данные о принадлежности супруги Нуйкина В.А. Нуйкиной Л.И. к особому резерву официально преданы гласности в сентябре 2017 года.