Директор СВР Нарышкин рассекретил 7 разведчиков-нелегалов

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин рассекретил 7 разведчиков-нелегалов, которые внесли большой вклад в безопасность страны. В их числе - Герои России и СССР.

«Это Герой России Юрий Анатольевич Шевченко, Герой Советского Союза Евгений Иванович Ким, Герой Советского Союза Михаил Анатольевич Васенков, Герой России Виталий Вячеславович Нетыкса и его супруга Тамара Ивановна Нетыкса, Владимир Иосифович Лохов и Виталий Алексеевич Нуйкин», - об этом он рассказал на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Все разведчики работали в иностранном государстве либо под видом гражданина этого государства, либо под видом гражданина третьей страны

Нарышкин подчеркнул, что некоторые из этих людей уже ушли из жизни. Подробности биографий разведчиков в СВР пообещали опубликовать позже.