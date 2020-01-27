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Выставка военной техники открылась на Дворцовой площади Петербурга

Андрей Аркадьев
16:45 27.01.2020
Экспозиция посвящена Дню полного освобождения города от фашистской блокады.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На Дворцовой площади в честь годовщины снятия блокады Ленинграда развернулась выставка военной техники. На месте можно увидеть как современное вооружение, так и образцы времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Гости мероприятия увидели танки Т-34-85, ИС-3, «Шерман», Т-72Б-3, бронетранспортер БТР-82А, 100-мм противотанковая пушка «Рапира», 152-мм буксируемая пушка «Гиацинт-Б», противотанковый комплекс​ «Штурм-С», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», пушечный зенитный ракетный комплекс «Панцирь-С», зенитные ракетные системы «Тор-М2У», бронеавтомобили «Тайфун» и «Рысь», эвакуационный автомобиль РЭМ-КЛ.

Технику можно рассмотреть вблизи и потрогать руками. У каждого экспоната стоят люди, одетые как в военную форму времен Великой Отечественной войны, так и современную.

Каждый желающий сможет попробовать настоящей армейской каши и горячего чая. Особое настроение создает музыка - на сцене выступает Военный оркестр западного военного округа  и петербургские творческие коллективы.

На месте также работает полевая кухня и организованы пункты для приема документов о ветеранах. Их родственники могут принести туда копии писем, фотографий и других бумаг. Вся поступившая информация после проверка будет размещена в музее «Дорога памяти» в подмосковном парке «Патриот».

На сайте Министерства обороны РФ открыт раздел «Дорога памяти», куда можно загрузить фото и данные об участниках Великой Отечественной войны. Прислать сведения о своих родственниках для этой галереи может любой желающий. После проверки они войдут в одноименную галерею, которая откроется в филиале Центрального музея Вооруженных сил РФ в парке «Патриот» к 75-летию со Дня Победы.

Длина галереи - 1418 шагов. Именно столько дней длилась война 1941 - 1945 годов. В музее будут размещены данные о более 33 миллионах участников ВОВ и их сохранившиеся фотографии.

О том, как добавить информацию об участнике войны на официальном сайте проекта «Дорога памяти», читайте в материале «Звезды».

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