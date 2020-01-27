Ветераны возложили цветы на Пискаревском кладбище в день снятия блокады Ленинграда

В Петербурге начались памятные мероприятия, посвященные годовщине полного снятия блокады Ленинграда.

На Пискаревском мемориальном кладбище состоялась церемония возложения венков и цветов. Участие в мероприятии приняли ветераны, блокадники, а также председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

На Дворцовой площади развернута выставка современной и исторической военной техники, установлены полевые кухни и пройдут выступления творческих коллективов.

Вечером со стрелки Васильевского острова воссоздадут исторический «Ленинградский салют» 1944 года. Длинные лучи, озарят небо над Невой. Главный салют прогремит в 21.00 по московскому времени. Артиллеристы произведут 30 праздничных залпов от стен Петропавловской крепости.

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня. По разным данным, за время блокады с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 от голода, холода, обстрелов и бомбежек погибли до полутора миллионов человек.