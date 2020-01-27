Юнармейцы рассказали москвичам о проекте «Дорога памяти»

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне юнармейцы рассказали жителям столицы о проекте «Дорога памяти».

Школьники провели опрос среди москвичей, чтобы узнать их отношение ко Дню Победы. Для всех респондентов 9 Мая - это значимый праздник, который они собираются отмечать. Кроме того, родственники большинства опрошенных принимали участие в Великой Отечественной войне.

Юнармейцы также рассказали им о всероссийской акции «Дорога памяти» и показали соответствующий раздел на сайте российского военного ведомства. Участники опроса проявили неподдельный интерес к проекту.

На сайте Министерства обороны РФ открыт раздел «Дорога памяти», куда можно загрузить фото и данные об участниках Великой Отечественной войны. Прислать сведения о своих родственниках для этой галереи может любой желающий. После проверки они войдут в одноименную галерею, которая откроется в филиале Центрального музея Вооруженных сил РФ в парке «Патриот» к 75-летию со Дня Победы.

Длина галереи - 1418 шагов. Именно столько дней длилась война 1941 - 1945 годов. В музее будут размещены данные о более 33 миллионах участников ВОВ и их сохранившиеся фотографии.