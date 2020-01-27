«Главное - не проявить слабость»: Бастрыкин поделился воспоминаниями матери о блокадном Ленинграде

В понедельник, 27 января, в России отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады. В этот день 1944 года закончилась оборона города.

Мать председателя СК РФ Александра Бастрыкина работала во время блокады на заводе. Позже она признавалась сыну, что выжить ей и другим жителям города помогала сила воли.

«Она говорила, что выжить помогала сила воли. Кто не хотел утром вставать, говорил себе: "Я сегодня полежу, а завтра пойду на работу", те обычно не поднимались. Самым главным было не проявить слабость после трудового тяжелого дня, ночью, заставить себя встать и прийти на завод», - поделился воспоминаниями матери председатель СК РФ.

Бастрыкин назвал подвиг ленинградцев не только примером военной победы Красной Армии, но и победы воли, духа, мужества и стойкости.

«Пример Ленинграда - это не только пример военной победы рабоче-крестьянской Красной Армии, так называлась наша армия в те годы. Это пример победы воли, духа, мужества и стойкости. А откуда мужество и стойкость берутся? Конечно, из какой-то идеи. А идея очень простая - защищать нашу родину, нашу землю, нашу историю, наши могилы», - подчеркнул он.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года. Она продолжалась 872 дня. Сообщение с городом поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. Попытки прорвать блокаду предпринимались, начиная с осени 1941-го, но это удалось сделать лишь в январе 1943 года во время операции «Искра». До полного снятия блокады оставался еще целый год, когда 27 января 1944 года Красная Армия отбросила фашистов на десятки километров от города.