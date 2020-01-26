Обломки бомбардировщика с останками солдат Красной Армии нашли в Польше

На южной территории Польши исследователями были обнаружены обломки американского бомбардировщика В-25 «Митчелл», который использовался солдатами Красной Армии, вместе с человеческими останками летчиков.

«До этого мы находили части самолета. Все были очень оптимистично настроены по поводу того, что будут еще находки. Однако, когда мы обнаружили человеческие останки, улыбки сошли с лиц, и появилось чувство сопереживания», - рассказал руководитель геологоразведочных работ Аркадиуш Доминик.

По его словам, никто из участников раскопок не ожидал найти человеческие останки, так как были уверены, что они не сохранились.

Отмечается, что на данный момент на территории Польши останки красноармейцев находят достаточно редко, потому то поисковые операции и процедура захоронения советских солдат проводились сразу после Второй мировой войны.

По предварительным данным, в обнаруженном в городе Беруни бомбардировщике находились пять человек. Он был сбит 19 января 1945 года.