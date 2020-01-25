«В тесноте, да не в обиде»: счастливый билетик в советский общественный транспорт

Общественный транспорт для большинства жителей Советского Союза был единственным способом передвижения. Поэтому государство сделало все, чтобы со временем сделать его дешевым и доступным любому.

Поначалу в общественном транспорте работали кондукторы. Но в конце 50-х годов власти решили, что советский человек достиг такого уровня сознательности, что можно перейти и на самообслуживание. Пассажиры самостоятельно опускали монеты в кассу и отрывали себе билет. Но случалось, что сознательность советского человека подводила.

«Ты мог сесть в трамвай и говорить: "Не опускайте, пожалуйста, я 20 копеек опустил, не опускайте!". Так делали. Билет стоил 3 копейки, а у тебя только двадцарик. Ты его типа опустил, а ты его не опускал, конечно - и собираешь сдачу. И так можно было рубль настрелять. А рубль - это жизнь», - вспоминает певица, теле- и радиоведущая Илона Броневицкая.

Количество безбилетников стремительно увеличивалось. И появились так называемые «ножницы» - разница между количеством проданных билетов и выручкой в кассах.

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Трамвай - старейшина городских улиц. Он появился даже раньше, чем Советский Союз. Любопытно, что поначалу в трамвае не было кабины водителя. Вагоновожатый работал, стоя на передней площадке, прямо среди пассажиров.

Трамваи сразу же полюбились советскому человеку и стали своего рода символом эпохи СССР. Как сказал всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин: «Если в городе работает трамвай - значит, в городе советская власть».

К концу 80-х годов трамвай работал в 113 городах нашей страны, что составляло треть трамвайного хозяйства мира.

© ТРК "Звезда"

Каждая поездка на общественном транспорте давала советскому человеку надежду на исполнение любого желания. На каждом из билетов было шесть цифр. И если сумма трех первых была равна сумме трех последующих, билет считался счастливым. Но для исполнения желания этого было недостаточно. Билет нужно быть съесть.

«Я сожрал столько билетов, что, в общем, должен был бы быть одним из самых... А я и не жалуюсь. Благодаря билетам моя жизнь удалась», - считает актер, телеведущий и продюсер Михаил Ширвиндт.

© ТРК "Звезда"

Если трамвай сразу же стал народным транспортом, то появившееся приблизительно в одно время с ним такси советский человек долго считал роскошью. В 1948 году на службу в таксопарки вышла «Победа». Именно на этих автомобилях впервые появились известные всем «шашечки» по бортам и зеленый огонек, сигнализирующий о том, что такси свободно. В 50-е на дорогах можно было встретить ЗИМы и ЗИСы - в том числе в такси трудились и ЗИСы-110, машина Сталина. Но настоящими «королевами дороги» стали «Волги» - Газ-21 и Газ-24. В конце 80-х «Волги» отправили на пенсию. Но эти автомобили на ходу и сегодня.

© ТРК "Звезда"

Работа в такси считалась престижной. Зарабатывали водители отлично. Но и требования к ним предъявляли серьезные. Таксист должен был быть несудимым, старше 21 года, прекрасно ориентироваться на дорогах города, уметь поддержать беседу с любым человеком, а также всегда оставаться вежливым и корректным.

«Я помню, с одним разговаривал. Он узнал меня, потом говорит: "Я тоже был знаменитым человеком". Я говорю: "А кем же ты был?" - "Я был таксистом"», - вспоминает заслуженный артист России, певец, поэт и композитор Вячеслав Малежик.

Таксисты были лицом города. Возили зарубежных гостей, звезд эстрады и кино. Но мог ли каждый советский человек позволить себе прокатиться в такси? Ведь мы помним слова героини Нонны Мордюковой из фильма «Бриллиантовая рука»: «Наши люди в булочную на такси не ездят».

© ТРК "Звезда"

«У нее была такая роль в тот момент, она должна была какую-то пакость сказать - вот она и сказала. При средней зарплате, там, 150 рублей - рубль поездка. Ездили все: студенты в институт, рабочие на работу, и все остальные - кому куда надо», - объясняет водитель такси Виталий Клюев.

Постепенно советский человек оценил удобство и - главное - безопасность такси. Водители проходили специальную подготовку, постоянно повышая свое профессиональное мастерство. Попасть в ДТП для таксиста было равнозначно потере работы.

Выполняли таксисты и еще одну очень важную функцию, о которой вслух было не принято говорить.

«Все правоохранительные органы были очень заинтересованы в работе такси - в информации, которая аккумулировалась, собиралась в такси. В то время все эти разбойники, всякие негодяи - не было у них своего транспорта, а такси было очень удобно. Они все лезли сюда, в такси», - говорит водитель такси Виталий Клюев.

Вот таксисты их в РОВД с комфортом и доставляли.

© ТРК "Звезда"

Такси приносило отличную прибыль, которой хватало на дотацию всего общественного транспорта. Конкурентом у такси постепенно становилось только метро. Каждый в СССР город-«миллионер» имел свой метрополитен. К 91-му году их было 13. Самый первый и самый большой был построен в столице. На схеме московского метро к концу 80-х годов было 89 станций. Сегодня их 269.

Удобно, когда метро есть, но неудобно, когда его строят.

«История строительства метро непосредственно в Москве началась поздней осенью 1931 года. Начинали с нескольких рабочих, которые просто пришли во двор жилого дома и начали там в буквальном смысле лопатами сооружать первую шахту. Жители дома вызвали управдома. Тот вызвал милицию, чтобы разобраться, а что, собственно говоря, здесь происходит», - рассказывает историк метро Иван Васин.

Идея о запуске в Москве подземной железной дороги появилась на полвека раньше, чем ее начали воплощать в жизнь. Было представлено как минимум пять разных проектов. Однако перейти от слов к делу власти заставила пробка.

6 января 1931 года в Москве из-за сильного снегопада случился транспортный коллапс - встали трамваи, такси. Город был полностью парализован. После этого случая партийные руководители приняли в спешке решение о необходимости начала строительства метро.

© ТРК "Звезда"

Было решено сооружать не просто метро-перевозчик, а настоящие подземные дворцы из мрамора, гранита, с позолотой, мозаикой, скульптурами.

В первый год доля подземки в перевозке пассажиров не превышала двух процентов. Дело было в том, что советский человек воспринял метро не как транспорт, а как музей, в котором к тому же поначалу работали буфеты. На метро не ездили - им любовались. Что касается детей, то они готовы были по 10 раз выходить из метро и вновь туда спускаться. Для них там было свое чудо.

«Конечно, эскалатор. Для маленького мальчишки вот эта движущаяся лестница... Это было очень интересно. И вот эти перила там. В конце за руку меня все время дергали, чтобы я не споткнулся на выходе», - вспоминает народный артист РФ, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев.

© ТРК "Звезда"

Поначалу станции метро объявляли сами машинисты. А потом, чтобы не отвлекать их от серьезной работы, названия станций были записаны на магнитофон.

И все-таки главным перевозчиком пассажиров всегда был автобус. К 40-му году автобусное движение стало обычным явлением в 324 городах страны.

Поездка на этом виде транспорта в час пик требовала специальной подготовки и железных нервов. Первый этап сражения разворачивался при посадке. Ведь следующий автобус мог прийти не скоро. После того, как автобус набивался до отказа, водитель был вынужден кричать: «Пока двери не закроются, автобус никуда не поедет!». Пассажиры дружно втягивали животы, двери со скрипом закрывались, и автобус начинал движение.

© ТРК "Звезда"

Не все знают, но почему-то именно автобусам водители давали женские имена.

«Автобус Львовского завода 695-й модели называется ЛАЗ-695Е. "Е" - Елена. Были еще буковка "М", следующая модель, Марина и ЛАЗ-695Н - Наталья», - рассказывает историк городского транспорта Геннадий Нарыков.

Но, пожалуй, больше всего советскому человеку запомнился «Икарус». Этот автобус прорвался через «железный занавес» из Венгрии в конце 60-х годов и получил в Советском Союзе прозвище «пылесос» - дескать, всех желающих уехать заберет. Всего по дорогам страны колесило 143 тысячи венгерских «Икарусов». Они были комфортнее и вместительнее, чем советские автобусы, но зимой в них было так же холодно, а включенная печка заполняла салон неприятным удушливым запахом.

© ТРК "Звезда"

«Летайте самолетами Аэрофлота» - такой плакат можно было увидеть в любом городе СССР. А чем еще летать, если на всю страну была одна авиакомпания? Кормили бесплатно на любом рейсе, по-ресторанному, спиртное на любой вкус. И можно было курить, не вставая с кресла. К стюардессам отбор был строгим. Вес - не более 52 килограммов, рост - не выше 163 сантиметров.

Многие девушки мечтали стать стюардессами, преодолеть «железный занавес», увидеть дальние страны. И зарплата привлекала.

«200-250 рублей - в зависимости от налетов. И отпуск 78 дней. Но, как вы понимаете, зря ничего не дают. Профессия тяжелая. Постоянные перемены климата, часовых поясов, перепад давления. Пассажиры сидят, но бортпроводники почти весь полет на ногах», - рассказывает бортпроводница Лариса Сергеева.

Первая стюардесса поднялась на борт самолета в 39-м году. А Главное Управление гражданского воздушного флота было образовано в 1932-м. Тогда же появилось и сокращенное название гражданской авиации страны - «Аэрофлот». Все самолеты были исключительно отечественного производства.

«Самолеты-то падали все равно. Но нам казалось, что все очень надежно. Это сейчас, в век широкой информации, мы знаем все катастрофы. А тогда об этом как-то не говорилось. Мы об этом и не думали», - объясняет Александр Маршал, рок-музыкант, певец и автор песен.

Стоимость билета на самолет напрямую зависела от расстояния и составляла 2-3 копейки за километр. Например, цена билета в Ленинград была 14 рублей, во Владивосток - 134. Конечно, железнодорожный транспорт обходился советскому человеку в два раза дешевле.

© ТРК "Звезда"

«Поезд - это, конечно, была прямо вот такая квинтэссенция романтизма. Детям отдавались верхние полки, как правило. И еще была тогда возможность открывать окна. И вот это, конечно, чудо - лежание на пузе на верхней полке лицом к полуоткрытому окошку, откуда дует ветер. Внизу там сидят старшие, поют или разговаривают о чем-то. А ты наверху», - вспоминает музыкант, актер, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев.

Целый год советский человек ждал отпуска. Планировал, в какие края отправиться на поезде дальнего следования.

Советский человек любил путешествовать и на малые расстояния, и на большие. Что характерно, предпочитал делать это коллективно. Комфорта особого не было, но зато никто не чувствовал себя одиноким.