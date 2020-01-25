На площадку Ржевского мемориала прибыл 2,5-тонный бронзовый автомат ППШ-41

Бронзовый автомат, который будет держать в руке солдат Ржевского мемориала, доставлен на место возведения памятника в Тверской области. За образец этой части бронзовой скульптуры был взят легендарный автомат ППШ-41, который применялся в боях 1942 года.

© Российское военно-историческое общество

Бронзовый автомат доставлен из литейной мастерской в Солнечногорске, где производилась отливка всей фигуры солдата. Длина оружия для памятника составляет 9 метров, а вес - около 2,5 тонн.

© Российское военно-историческое общество

«Образец легендарного автомата был отсканирован и увеличен. Мы постарались передать индивидуальные особенности оружия - это сколы на прикладе и некоторые помятости металла», - пояснил автор проекта памятника, скульптор Андрей Коробцов.

Автомат - это последний элемент средней части монумента, который доставили на строительную площадку. В ближайшее время туда же доставят на автотранспорте фигуры журавлей. После этого все элементы соберут на несущем каркасе, установленном на кургане.

© Российское военно-историческое общество

Ржевский мемориал, который создается Российским военно-историческим обществом при поддержке других организаций, станет первым крупнейшим памятником подвигу советских солдат, который будет создан в современной России.